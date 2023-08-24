Батьки загиблої Софійки висадили дерево пам’яті про неї: "Діти не повинні гинути від ракет РФ"

Батьки дівчинки пригадують, що вона дуже любила природу, хотіла до школи та стати актрисою.

Батьки загиблої внаслідок ракетного удару по Чернігову 6-річної Софійки Ольга та Олександр Голинські висадили дерево пам’яті на її честь і поділилися спогадами про дівчинку.

Дерево на пам’ять про Софійку висадили у прямому спецефірі 1+1 до Дня Незалежності України "Незалежність. Хоробрі серця".

Дерево пам’яті висаджено у селі Витачів на Київщині на честь Софійки та інших загиблих у війні дітей. Телеведучі 1+1 розповіли, що дерево символізує вічне життя та спокій. Це декоративна катальпа, яка тягнеться до неба і може сягати аж 30 м заввишки.

Рослину посадили в межах проєкту із висадження дерев пам’яті з назвою "Гай дитячих снів". У планах – висадити 500 райських яблунь.

Батьки загиблої від ракетного удару Софійки висадили дерево в пам'ять про неї / Скриншот

Батьки загиблої від ракетного удару Софійки висадили дерево в пам'ять про неї / Скриншот

Спогади батьків про Софійку

Батько дитини Олександр пригадує, що вона любила природу, гуляти в парку.

"Кожні вихідні: "Мамо, тату, пішли в парк". Саме це дерево… Софійка була б рада, якби вона зараз була тут і їй сказали, що поїхали, будемо дерево висаджувати", – розповів Олександр.

Дівчинка саме мали піти до першого класу школи у Києві 1 вересня. Мама розповіла, що дитина дуже цього хотіла.

"Ми заздалегідь почали збиратися до школи. Вона любила зі мною ходити в магазин і – по списку, щоб мама нічого не забула, щоб ми все купили, щоб ми все зібрали. І вона кожен день дивилася на зібрані речі до школи, і чекала на цей момент. Вона чекала 1 вересня", – пригадує Ольга.

Загибла від ракетного удару по Чернігову Софійка / Скриншот

Вона також розповіла, що Софійка хотіла бути актрисою.

"Вона любила публіку, сцену, щоб на неї звертали увагу. Вона любила співати пісні, розповідати вірші, щоб усі на неї дивилися. Вона любила увагу до себе", – зазначила мама.

Батько Софійки захищає Україну на фронті, тож, як розповіла мама дівчинки, вона завжди дуже чекала на тата з передової і постійно запитувала, коли ж він приїде: "Вона на календарі щодня позначала день, що ми ще на один день ближчі до зустрічі з татом".

Мама Софійки звернулася до всієї України та світу

"Взагалі я хотіла звернутися до всіх світових лідерів, до всієї країни, що треба зупинити цю війну. Діти не повинні гинути від ракет Російської Федерації. Це країна-агресор. Я розумію, що вона повинна бути покарана, але це треба зупинити якомога швидше. Я не хочу, щоб більше гинули діти. Так трапилося, що моя дитина загинула від ворожої ракети, але я хочу, щоб на цьому зупинилося. Я хочу, щоб України жила в мирі, злагоді, щоб жоден ворог нам не заважав жити на нашій землі", – розповіла Ольга.

Нагадаємо, російські окупанти 19 серпня завдали ракетного удару по Чернігову, внаслідок якого загинула шестирічна Софія Голинська. Дівчинка була єдиною і довгоочікуваною донькою у батьків.

Окрім Софійки, внаслідок атаки загинули ще шестеро людей, а поранень зазнали 156 осіб.

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