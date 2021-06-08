Батьки залишили на старшу дитину: на Закарпатті загинув однорічний малюк

За попередніми даними, дитина впала з візочка і вдарилась головою.

У селі Обава, Мукачівського району, на Закарпатті загинула однорічна дитина. трагедія сталась у понеділок, 7 червня.

Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі поліції Закарпаття, батьки залишила меншу дитину на старшу, яка доглядала її, а самі відлучились від будинку. За попередніми даними, малеча впала з візочку і від отриманих травм загинула.

"Коли медики приїхали, вже констатували смерть дитини", - розповіла нам речниця поліції області Ганна Дан.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 ККУ і призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті дитини.

Як пише місцеве ЗМІ, дитина вдарилась головою, крик почули сусіди, які прибігли на допомогу.

"Сім'я благополучна, за свідченням батьків, вони неодноразово лишали дитину на догляд старших дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінницькій області 3-річний хлопчик випав з балкону п’ятого поверху і вижив. Врятували хлопчика мотузки для білизни з нижніх поверхів.

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