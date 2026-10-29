Батьків у соцмережах лякають "закриттям дитсадків" у Києві взимку: що кажуть у КМДА

Дитсадки в Києві працюватимуть взимку / © Pexels

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Останніми днями в месенджерах і соцмережах активно обговорюють оголошення, нібито помічене в одному з дошкільних навчальних закладів Києва.

У ньому батьків попереджають про можливу відсутність опалення, гарячої води та перебої з електроенергією взимку, через що їм рекомендують за можливості залишати дітей удома.

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Подібні повідомлення викликали хвилю занепокоєння серед киян, адже через постійні загрози російських обстрілів питання стабільного опалювального сезону залишається вкрай чутливим для жителів столиці.

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Повідомлення про нібито «закриття дитсадків взимку» / © із соцмереж

У Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації спростували наявність будь-яких подібних вказівок чи розпоряджень.

«Таких розпоряджень нема. Можливо, це черговий фейк, бо навіть не вказаний заклад освіти», — повідомили ТСН.ua у департаменті.

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