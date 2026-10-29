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Батьків у соцмережах лякають "закриттям дитсадків" у Києві взимку: що кажуть у КМДА
У Мережі та батьківських групах Києва поширюється інформація про те, що вихователі нібито закликають не приводити дітей до дитячих садків узимку.
Останніми днями в месенджерах і соцмережах активно обговорюють оголошення, нібито помічене в одному з дошкільних навчальних закладів Києва.
У ньому батьків попереджають про можливу відсутність опалення, гарячої води та перебої з електроенергією взимку, через що їм рекомендують за можливості залишати дітей удома.
Подібні повідомлення викликали хвилю занепокоєння серед киян, адже через постійні загрози російських обстрілів питання стабільного опалювального сезону залишається вкрай чутливим для жителів столиці.
У Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації спростували наявність будь-яких подібних вказівок чи розпоряджень.
«Таких розпоряджень нема. Можливо, це черговий фейк, бо навіть не вказаний заклад освіти», — повідомили ТСН.ua у департаменті.