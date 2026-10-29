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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Батьків у соцмережах лякають "закриттям дитсадків" у Києві взимку: що кажуть у КМДА

У Мережі та батьківських групах Києва поширюється інформація про те, що вихователі нібито закликають не приводити дітей до дитячих садків узимку.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
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Дитсадки у Києві працюватимуть взимку

Дитсадки в Києві працюватимуть взимку / © Pexels

Останніми днями в месенджерах і соцмережах активно обговорюють оголошення, нібито помічене в одному з дошкільних навчальних закладів Києва.

У ньому батьків попереджають про можливу відсутність опалення, гарячої води та перебої з електроенергією взимку, через що їм рекомендують за можливості залишати дітей удома.

Подібні повідомлення викликали хвилю занепокоєння серед киян, адже через постійні загрози російських обстрілів питання стабільного опалювального сезону залишається вкрай чутливим для жителів столиці.

Повідомлення про нібито «закриття дитсадків взимку» / © із соцмереж

Повідомлення про нібито «закриття дитсадків взимку» / © із соцмереж

У Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації спростували наявність будь-яких подібних вказівок чи розпоряджень.

«Таких розпоряджень нема. Можливо, це черговий фейк, бо навіть не вказаний заклад освіти», — повідомили ТСН.ua у департаменті.

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