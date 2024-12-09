Батько 7 дітей загинув на фронті, а його родина дивом врятувалась від росіян: історія з Миколаївщини

На деокупованій Миколаївщині школярі повертаються до офлайн навчання. Через щоденну загрозу обстрілів вчитися у звичайних школах поки що надто небезпечно. Тож за парти діти сідають у підземних класах. Заглиблені у землю заклади освіти будують коштом благодійників.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Історія багатодітної родини, яка втратила батька

Першокласники у вишиванках вперше сидять за шкільними партами у класі без жодного вікна. Альона - сьома та наймолодша дитина в родині. Тато Альони доброволець Петро Наточієнко рік тому загинув під Бахмутом. А його родина в себе вдома, на Миколаївщині, дивом врятувалася, коли тут панували окупанти.

Петро Наточієнко

"Дуже багато по селах розстрілювали людей, сім’ї військових - їх розстрілювали, знущалися над ними. Страшно. Так як ми тікали - словами це не описати. Страшно", - каже дружина загиблого воїна Надія Яременко.

Надія Яременко.

Діти потай від росіян навчались в українській школі

Усі вісім місяців окупації школа не припиняла працювати, потайки від росіян. Вчителі виїхали на вільну територію і вчили півсотні дітей, що лишилися в селі, дистанційно. Дванадцятирічний Вітя був серед тих, хто вчився з телефону, ховаючись від окупантів.

"Людей забирали - люди зникали. Потім вже люди знайшли ту грушу і ми почали під неї ходить. Люди сказали, що там інтернет трохи ловить. Почали скрінити роботи всякі, які треба робить. Один з днів тижня вибирали: первий день ходили брали домашні завдання. На другий відправляли їх", - каже учень 7 класу Віктор Царинський.

Як відбувається навчання у школі

Старе приміщення школи, на відміну від більшості будівель, вціліло. Але вчитися там небезпечно і після звільнення. Довкола не вщухає канонада.

Звідси до окупованих територій якихось кілька десят кілометрів, тому товсті стіни, заглиблена у землю школа єдина можливість для місцевих дітлахів отримати нормальну освіту.

У школі під землею заняття не припиняються навіть під час тривоги і обстрілів. Тут є генератор і автономна система водопостачання. Своя бібліотека і комп’ютерний клас, де можна лишатися і після занять та перечікувати обстріли. Будівництво закладу тривало рік і коштувало п’ять з половиною мільйонів гривень - розповідає очільниця фонду, який фінансував будівництво.

Підземна школа на Миколаївщині

"Питання доступу до освіти. Сьогодні це ключова фактично задача. В тому числі для забезпечення відновлення посраждалих громад, повернення людей, які можуть розраховувати на те, що їхні діти будуть залучені до очної освіти", - каже радник голови Миколаївської ОВА Андрій Зінченко.



До нового року школа працюватиме у тестовому режимі - щоб діти звикли і соціалізувалися. Повноцінне навчання у дві зміни розпочнеться вже у другому семестрі.

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