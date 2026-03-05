Батько 8 дітей захищає Україну: він розповів, чому його мобілізували, та про поранення на фронті

Олександр / © ТСН

У Дніпрі медики буквально по частинах збирають Олександра — багатодітного батька, який місяць тримав позиції на найгарячішому Покровському напрямку. Попри тяжкі травми, чоловік зумів самотужки дістатися пункту евакуації.

Про що мріє захисник у реанімації та чому він опинився на фронті без довідки про багатодітність — у репортажі Ольги Павловської.

Місяць у пеклі та атака дронів

Олександр провів на позиціях під Покровськом цілий місяць без можливості ротації. Весь цей час ворог накривав українських захисників усім спектром озброєння — від «Градів» до КАБів. Проте найстрашнішим випробуванням стали ворожі дрони.

Саме під час виходу з позицій групу Олександра атакували безпілотники. Два апарати вдалося оминути, але третій поцілив прямо в ціль.

Олександр, поранений захисник: «Як поранило, я вам чесно скажу, я не відчував, що в мене нога поламана. Я чув, що в мене рука тіліпається. Я цьому навіть значення не надав. Йшов вперед, треба було дістатися своїх».

Медичне диво: 4 операції та літри крові

Лікарі у Дніпрі борються за кожний сантиметр розтрощеної кінцівки Олександра. На цей час захисник переніс уже чотири складні операції, йому перелили понад два літри крові. Головна мета медиків — повернути чоловіку можливість повноцінно рухатися.

Лікар-хірург: «Ми зробимо все, щоб він міг і піднімати дітей, і водити їх до школи. Поранення тяжкі, але він мужньо тримається. Кістки збираємо практично заново».

Вісім дітей та господарство: «Мене просто забрали»

До великої війни Олександр мав велике господарство у селі на Дніпропетровщині. Разом із дружиною вони виховують вісьмох дітей — трьох доньок та п’ятьох синів. Найменшому, Валентину, всього два з половиною роки.

Захисник зізнається: на фронті опинився раптово. У день, коли його мобілізували, у нього просто не виявилося з собою однієї довідки, яка б підтверджувала статус багатодітного батька.

Олександр про мобілізацію та дружину: «Недостатньо було однієї справки саме на той день, щоб я не йшов воювати. Мене просто забрали та й усе. Тепер дружина сама: і куховарить на вісьмох, і корівок надоїть, ще й на базар встигає з'їздити. У мене дружина — вогонь!»

Мрія про дім

Найбільше в реанімації Олександр хоче одного — повернутися додому і обійняти свою велику родину. Він по пам'яті перераховує імена всіх дітей: Валентин, Вадим, Ігор, Ігнат, Валерій, Уляна, Мирослава та Аріна.

Попереду в Олександра тривала реабілітація, але лікарі налаштовані оптимістично, адже воля захисника до життя вражає навіть досвідчених медиків.