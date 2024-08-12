Батько і його 4-річний син приїхали у гості та загинули: що відомо про удар Росії по селу під Києвом

12-річний хлопець та його батьки у лікарні.

У Київській області росіяни вбили батька та його 4-річного сина. Окупанти атакували Україну північнокорейською ракетою.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Карина Вакарєва.

"Люди прокинулись від гучного вибуху. Сюди приземлилися уламки північнокорейської ракети. Ймовірно здетонувала бойова частина ракети. Рятувальні роботи завершили вчора. Від сьогодні тут працювали газовики, які відключили від газопостачання зруйнований будинок та сусідній", - каже кореспондентка ТСН.

Місце російського удару по Київщині

Кореспондентка зазначила, що загиблі батько та син напередодні приїхали в гості до дідуся та бабусі.

"Ракета вдарила у двоповерховий будинок, в якому мешкала родина з трьох осіб. Подружжя та їхня 12-річна дитина. На вихідні до них приїхав зять із 4-річним онуком. Вони і загинули внаслідок вибуху. Господарів ударною хвилею викинуло з будинку і це врятувало їхні життя. Людей доправили до лікарні із травмами різного ступеня тяжкості. 12-річний хлопчик у найважчому стані", - каже Карина Вакарєва.

Люди кажуть, що сирену ввімкнули через 3 хвилини після вибуху.

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Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня Росія атакувала Україну балістичними ракетами і групами ударних дронів. Вибухи лунали у Києві, у Полтавській, Хмельницькій областях, у Білій Церкві Київської області. На Київщині окупанти вбили батька та його 4-річного сина.

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