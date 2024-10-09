Батько "купив" інвалідність та вивіз сина за кордон: в Україні спалахує все більше скандалів через дітей

До України стали повертати деяких дітей, які виїхали за кордон з одним зі своїх батьків, коли почалася повномасштабна війна. Конфлікти в родинах на тлі такого виїзду активно виникали вже через пів року після російського вторгнення, кажуть юристи. І попри бажання тих батьків, хто лишився в Україні, повернути дітей додому, зробити це було неможливо, аж дотепер.

Зараз українські консульства, в співпраці з країнами, де перебувають діти з одним із батьків, активно досліджують звернення щодо повернень малюків.

Про це йдеться в сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Мати без дозволу вивезла сина за кордон

Василь Максимів з Івано-Франківщини розповідає, що його сина забрала мама, і посилаючись на небезпеки війни - виїхала в іншу країну, жодних кординат не залишила і ні про що не попереджала. Згодом лише написала коротку смс.

Пара розлучена півтора роки тому. Син проводив по півтижня у кожного з батьків. Останнього разу, коли хлопчк був у мами, вона його не повернула.

"На слова: "коли ти збираєшся повернутися?" вона сказала: "не знаю". І от я в такому підвішиному стані, бо коли я побачу дитину? Чи взагалі побачу? Бо я по відео бачив там вивезли і його автокрісло і дитяче ліжечко", - каже Василь.

Вже пройшло кілька тижнів, весь час чоловік намагався отримати від колишньої пояснення і вмовити повернутися але результату це не дало.

Василь Максимів

"Я сьогодні хотів по говорити а вона каже: "я з тобою не хочу розмовляти, повертатися не планую", - каже він.

У Держприкордонній службі пояснили, чому батькам вдається вивозити дітей за кордон

Батько обіцяє за хлопчика боротися, бо хоче його і бачити і виховувати. Тож тепер звертатиметься у поліцію та в соціальні служби. Каже не знав, і здивований, що на вивезення дитини за кордон не потрібен дозвіл обох батьків.

"Коли почалася повномасштабна війна, були внесені зміни у правила перетину кордону, і зараз згоди від іншого з батьків для мами чи тата, з ким дитина їде - на час воєнного стану не потрібно. Навіть якщо його вивозить старший брат чи сестра або дідусь-бабуся", - каже Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України

У Державній прикордонній службі кажуть, завадити цьому можна лише у одному випадку.

"Якщо хтось вбачає якісь ризики, то їм варто звернутися до суду, для того щоб судовим рішенням обмежити право іншого з батьків вивозити дитину без згоди другого з батьків", - каже Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.

Чоловік купив інвалідність та викрав сина у матері

Звісно, судова тяганина може бути не швидкою, але юристи кажуть, у більшості випадків конфлікт у родинах назріває тривалий час, і думки щодо - практично викрадення дитини одним із батьків, не є спонтанними. Так скажімо, було у родині Світлани Лифиренко із Сумщини, яка нині проживає в Ужгороді.

"Ми жили багато років разом, все було добре, а потім почалися непорозуміння. І він залишив нас з дитиною та пішов до іншої жінки", - каже Світлана.

Із чоловіком Олександром жінка жила в цивільному шлюбі. Коли почали жити окремо то він час-від-часу брав сина на прогулянки. А торік взимку одного з таких днів зник із дитиною.

Світлана Лифиренко

"Коли почав час повертати дитину, то я телефонувала, а він не виходив на зв'язок.. Я почала дзвонити адвокату.. А потім мені іноземною мовою відповідає, що абонент в іншій країні. я зрозуміла, що дитина з батьком перетнула кордон. Дитина маленька, ще не було трьох років, Давид був на грудному вигодовуванні", - каже жінка.

На це 52-річний батько вирішив не зважати і подався спочатку до Словаччини, звіддти літаком до Ізраїлю, а далі й до Арабських Еміратів, де законодавство на стороні батька. І українським правоохоронцям складно довести потребу у поверненні хлопчика до матері.

"Він підробив документи, купив третю групу інвалідності, взяв дитину в авто і просто втік. Від 24 грудня я не бачила дитину, і він не дає мені можливості спілкуватися з моєю дитиною", - каже Світлана.

Натомість в фейсбуці безліч щасливих фото і відео нібито зразкового батька. Що правда лише із сином, троьох старших доньок від іншого шлюбу він не публікує.

Справою нині опікуються правоохоронці, але повернути хлопчика поки не вдалося. На запит ТСН у соцмережі чоловік не реагує. Не відповідає до слова і колишня дружина Василя із Калуша. Юристи кажуть - нині таких випадків сотні, якщо не тисячі.

Як батьки можуть повернути своїх дітей

Нотарка Вікторія Крістова каже, на початку повномасштабної війни про повернення дітей з-за кордону примусово не йшлося взагалі, а от нині, ситуація дещо змінилася. Якщо той з батьків що в Україні доведе, що не надавав згоди на виїзд, то шанси повернути дитину є.

Василь із Калуша, також хоче вірити у повернення дитини і Світлана із Ужгорода, обоє активно співпрацюють з Мін'юстом та органами опіки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 9 жовтня. РАМШТАЙН ПІД ЗАГРОЗОЮ?! Угорщина заблокувала 50 мільярдів для України

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