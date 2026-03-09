ТСН у соціальних мережах

"Батько має право": що відомо про скандальну організацію і як там відбирають дітей у матерів

В Україні викрили масштабну індустрію відчуження дітей, де за тисячі євро розробляють стратегії «ізоляції» матерів. У центрі розслідування «Хапуги.ua» — діяльність ГО «Батько має право» та її засновника Олександра Швеця.

Як працює ГО "Батько має право"

Як працює ГО "Батько має право"

В Україні десятки матерів, які постраждали після розлучення через протистояння з колишнім чоловіком за дітей. І в більшості цих історій звучить одна назва: громадська організація «Батько має право» та її засновник — Олександр Швець.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.ua».

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СХЕМА, ЧЕРЕЗ ЯКУ МАТЕРІ ВТРАЧАЮТЬ ДІТЕЙ: СУДИ, ПСИХОЛОГИ І ГРОШІ! СПЛИВЛИ ЖАХЛИВІ ДЕТАЛІ! Хапуга.UA

Стратегія громадської організації

На публіці Швець позиціонує ГО як правозахисну структуру. Проте в приватних розмовах, записаних під час розслідування, він описує методи, від яких стає моторошно.

Олександр Швець: «Ви дитину залишаєте у себе і що тоді станеться з вашою піздо***ю? Ну істерики, суди і все… Так, її розірве на шматки, на молекули і все інше».

Для Швеця кожен кейс — це «планування стратегії», де першим кроком є силове відібрання дитини.

Прайс-лист за «роботу»

План викрадення та консультації мають свою ціну. За словами Швеця, батько, який хоче «грати в довгу», має бути готовим платити:

  • Консультації: від 500 до 1000 євро (за «механіку суду»).

  • Психологічний висновок: 600 євро за одну «потрібну» довідку.

  • Запас потужності: близько 1800 євро за три висновки та кілька експертиз.

  • Весь процес: від 3 до 5 тисяч євро за 3–4 роки судових затягувань.

Ключовим доказом у суді стають висновки психологів. У ГО «Батько має право» є свій пул фахівців, чиї документи часто виглядають так, ніби написані під копірку: «тато — стабільний», «мама — деструктивна».

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст, судовий експерт: «На превеликий жаль, існує така ганебна практика, коли будь-яка особа з вищою психологічною освітою може написати будь-який висновок на замовлення будь-якої із сторін… Я називаю це фальсифікацією. Коли береться окремий шаблон, там тільки прізвища змінюються».

Справа Наталі Большової: Експерти без освіти

У справі Наталі Большової першу «експертизу» робила людина, яка на той момент навіть не мала диплома.

Наталя Большова:«Перший фахівець, Іович її прізвище, на момент складання висновку не мала ніякої освіти психолога. Вона навчалася на заочному. В суді вона не змогла навести жодної методики, яку вона застосувала… Наступна була Гритковець. Вона написала у висновку, що я як мама вчиняла насилля над дитиною».

Згідно з висновком Гритковець, трирічна Маша нібито сприймала матір як «демонічну маску» і малювала її чорним кольором. Проте науковці університету Шевченка, куди звернулася Наталя, дали свій вердикт.

Наталя Большова: «Вони підтвердили: таких методик не існує в світі в принципі. Висновки такі неможливо було зробити з проведеної роботи».

Поки тривають суди та множаться замовні папірці, діти роками не бачать матерів, а «правозахисники» продовжують продавати «стратегію» руйнування родин.

Боротьба за дитину в судах — це не лише юридичні баталії, а й війна «експертних» папірців. Рецензія Кафедри психології КНУ імені Тараса Шевченка на документи, які використовує сторона батька в справі Наталії Большової, виявилася нищівною.

З рецензії КНУ імені Тараса Шевченка: «Використані методики не ідентифікуються в науковій літературі… Текст, що не містить посилань на наукові джерела, прирівнюється до буденних роздумів чи художнього твору… Висновки Гридковець Л.М. прирівнюються до довільних фантазій та побутових суджень».

В університеті це називають порушенням стандартів фахової роботи та «академічною недоброчесністю».

Сама Людмила Гридковець, кандидатка психологічних наук, закиди провідного вишу країни відкидає, називаючи роботу колег «заробітчанством».

Людмила Гридковець: «Я навіть не хочу дивитися… людям платять, люди працюють. Але це, як на мене, не про гідність психолога, а про заробітчанство».

Історія Марії Плакідової

Проте саме такі «фантазії», за словами постраждалих матерів, стають основою для ізоляції дітей. Марія Плакідова, чию дитину батько забрав обманом ще у 2020 році, називає ті самі прізвища, що фігурують у більшості справ ГО «Батько має право».

Марія Плакідова, постраждала: «Це психолог Федосова Людмила, Вакуліч Тетяна і Омельченко Яніна. Це основні психологи, які є у кожної жінки, яка постраждала від діяльності ГО. Шостий рік донька повністю ізольована від соціуму. В школу не ходить, ні з ким не спілкується».

Розслідування виявило цілу мережу фахівців, які за гроші готують шаблонні висновки:

  • Анна Козлова: Судовий експерт ДНДЕКЦ МВС. За словами постраждалих, просто переписує твердження з батькових документів.

  • Людмила Федосова та Тетяна Вакуліч: Їхні висновки часто повторюються слово в слово.

Юрій Ірхін, психолог-криміналіст: «Це явище я називаю фальсифікацією. Береться окремий шаблон, там тільки прізвища змінюються».

Печатки МАУП та «Психіатрії»: позиція установ

Цікаво, що на документах Федосової та Вакуліч часто стоять печатки солідних установ, які, як з’ясувалося, до цих «експертиз» не мають жодного стосунку.

Відповідь КНП «Психіатрія»: «Федосова Л.О. не є лікарем-психіатром… Робота з малолітніми дітьми її посадовими обов’язками не передбачалась. Заклад категорично засуджує спроби використання псевдомедичних документів».

Відповідь Академії МАУП: «Академія не здійснює діяльності з психодіагностичного обстеження дітей… Після того як стало відомо про використання печатки відділу персоналу на цих документах, було проведено розслідування, печатку вилучено».

Де закінчується «думка» і починається злочин?

Професійні судові експерти наголошують: психолог не має права вирішувати долю дитини.

Ярослава Євтищенко, судова експертка: «Якщо у висновку йдеться про те, з ким має проживати дитина, або забороняється бачитися — це перевищення повноважень. Це все вирішує суд. Судові експерти не можуть вигадувати методики, вони мають бути в реєстрі Мін’юсту».

Проте в реальних справах «методичка» Швеця продовжує працювати. Психолог Федосова навіть виїжджала на один день до Молдови, де переховували трирічну Мілану Шемет, щоб написати черговий «потрібний» папірець.

Олександр Швець (аудіозапис): «Це просто треба створити диспозицію і поставити суд раком. При тому раком можна поставити будь-який суд. І апеляційну інстанцію, і касацію».

Коли «правозахист» перетворюється на індустрію викрадень, а фахові висновки — на замовні тексти за 600 євро, заручниками стають найменші. Ті, хто роками живуть у повній ізоляції, забуваючи голос матері.

