"Батько наш Бандера": хто є автором популярної пісні, яка стала хітом в Тіk-Тоk

"Батько наш Бандера": хто є автором популярної пісні, яка стала хітом в Тіk-Тоk

Російські пропагандисти придумали черговий фейк про те, що діти заспівали пісню про Бандеру, щоб зацькувати вчительку.

У Мережі набирає популярності флешмоб із виконання пісні "Батько наш Бандера". Її вперше заспівали священники з Франківщини, а популярною зробили підлітки-"тіктокери".

Про це 19 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Цей тренд у соціальній мережі Тіk-Тоk з'явився ще минулого року, як жарт. Мовляв: "Приїхали родичі з Росії і батьки просять поводитися гарно, то заспівай про Бандеру. Просять спілкуватись російською мовою - співай про Бандеру".

Проте дівчата, Ганнуся, Лук'яна, Ірина та Анжеліка, які зняли відео, що потрапило в телеграм-канали та на телебачення, розповідають, що пісню вони записали після уроку і те, що їх нібито гнобила вчителька - це брехня.

"Це відео витягли російські канали, придумали якусь інформацію про вчительку, яка взагалі тут ні до чого, яка підтримувала нас", - кажуть школярки.

Новини України: стало відомо, хто виконує пісню "Батько наш Бандера"

Проте через істерику російських пропагандистів ця пісня стала ще популярнішою в Мережі. Олег Луцан - один з виконавців версії, яка набула популярності. Вперше почув спів у виконанні священника

"Ми не можемо сказати, звідки отець Анатолій ту пісню знає. На тому відео є тільки один уривок, ми його в Інтернеті знайшли, додали інші куплети і компонували", - каже служитель Свято-Троїцького кафедрального собору ПЦУ в Івано-Франківську Олег Луцан.

Олег Луцан заради пісні навіть зареєструвався в Тіk-Тоk, але йому не вдалось завантажити оригінальне відео. У соцмережі заявили, що служитель храму не є власником авторських прав.

Зараз цю композицію використовують, як жарт та тролінг, але насправді це - стилізація під журливу повстанську пісню. У ній йдеться про те, що герої спочатку отримують важкі поранення в бою з росіянами, а потім гинуть і їхні матері пишуть на могилах слова: "Слава Україні".

У Музеї націоналіста на Прикарпатті кажуть, що раніше ця пісня в розповідях про Степана Бандеру не лунала.

"Наскільки вона давня, ми не можемо сказати. Ми її вперше почули. Про Бандеру ж почали співати в 30-х роках минулого століття", - каже наукова співробітниця Історико-меморіального музею Степана Бандери Ольга Чолій.

Якщо в попередні роки святкування дня народження Бандери супроводжувались вогнем та гімном України, то тепер є навіть танцювальна версія пісні "Батько наш Бандера", яка записана біля стели звільненого від окупантів міста Слов'янська. Там під неї танцюють вбрані в однострій дівчата.

Нагадаємо, в Україні стає популярним виконання повстанської пісні "Батько наш Бандера".

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