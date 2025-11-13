Батько наш Бандера набрало 5 млн переглядів у TikTok: що відомо про автора-колумбійця, який прославляє Україну

Гурт Los Iankovers / © ТСН

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець — колумбієць, який виконує українські народні пісні по всьому світу. Його гурт Los Iankovers поєднує традиційні мелодії з латиноамериканським колоритом. Колумбійці мають шалену популярність у TikTok: «Батько наш Бандера», «Рідна мати моя», «Ой у вишневому саду» у їхньому виконанні набирають мільйони переглядів.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua Янко розповів про те, як опинився в Україні та вивчив мову, чому виконує пісні українською, а також російську пропаганду і те, як на українську музику реагують за кордоном.

Тато — колумбієць, мама — українка

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець — колумбієць українського походження. Народився в Боготі, в столиці Колумбії.

«Музикант за професією, але захоплююся музикою ще з дитинства, тому що мої батьки обидва музиканти. Батько також колумбієць, а моя мама — українка з Києва, яка живе в Колумбії з 1991 року. Тому в мене є цей зв’язок з Україною через мою маму», — розповідає Янко.

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець

Він з дитинства їздив до України, втім активно почав вивчати українську мову у 2013 році. Мама Янко, Наталія — російськомовна.

«Вона вже, звичайно, перейшла на українську, але я знав російську мову з дитинства. І навіть в Києві, коли я їздив в Україну, я спілкувався російською мовою. Вперше я заговорив українською, думаю, в 2016 році. І зараз вже, слава Богу, в Україні і з українцями я спілкуюся виключно українською», — каже Янко.

Як математик із Колумбії виконує українські народні пісні

Мрія створити гурт у нього була із самого дитинства. Вона стала реальністю в 2018 році. Тоді Янко навчався в університеті і знайшов людей, із якими відчув, що цю мрію можна здійснити. Перший, хто доєднався до гурту став гітарист Ніколас Кастаньо — він і досі у складі Los Iankovers.

«Також колумбієць, вивчав математику в Національному університеті Колумбії. Також у нас був флейтист з півдня Колумбії, який вивчав музику і він досить довгий час був з нами. Але зараз у нього свої власні проєкти. Тобто склад змінювався з часом. Нас навіть було колись восьмеро музикантів», — розповідає Янко.

Los Iankovers

Зараз у складі гурту четверо музикантів:

«Це Ніколас Кастаньо — наш гітарист з Колумбії, математик за освітою. Ісамар Фернандес — віолончелістка, вона венесуелка, яка переїхала до Колумбії в 2018 році. І Хуан Давід Каріон, наш мультиінструменталіст. Його спеціальність — це гобой, але також грає на саксофоні, флейті, барабанах, сопілці та на інших інструментах. Він також колумбієць з міста Богота».

Колумбійці вивчають українську мову в «Дуолінго»

Учасники гурту активно вивчають українську мову. Віолончелістка Ісамар займається найдовше і вже може розмовляти українською.

«Так само Ніколас — він закінчив весь курс „Дуолінго“ і далі вивчає, як може, з „Ютубом“, з допомогою певної практики. Хуан Давід, наш найновіший учасник, він долучився до нас тільки в січні цього року. То він почав пізніше, звичайно, але також досить активно вивчає українську», — розповідає Янко.

«Нести звучання української нації — моя необхідність»

Він міг співати будь-яких пісень: іспанською мовою, англійською, тощо — однак обрав саме українську музику. Янко каже, що це невід’ємна частина його особистості і коріння.

«Це нація, яка також складає, якщо можна так сказати, мій генетичний код, частину мого виховання, моєї ментальності. Попри те, що не жив в Україні, я жив завжди в Колумбії, отримав там освіту, все навчання провів в Колумбії, там народився — але мати рідну маму-українку, звичайно, відображається в усіх аспектах життя. І тому для мене це необхідно просто співати і нести за собою звучання української нації», — розповідає Янко.

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець

Втім Los Iankovers також співають іншими мовами, зокрема, іспанською.

«Попри всі намагання Росії, попри русифікацію України, все одно я можу сказати, що протягом чотирьох століть Україна досить успішно, дуже високою ціною, правда, зберігає свою мову. Колумбії так не вдалося — у нас державна мова іспанська. Ми співаємо також пісні іспанською мовою, македонською, румунською, японською, корейською, китайською, індійською — любимо дізнаватися і досліджувати репертуар різних країн. Але, звичайно, зараз в основному наш репертуар складає українські пісні. Особливо під час таких важливих та важких для України подій», — каже Янко.

Народні пісні у виконанні колумбійців дуже відгукуються українцям. Артисти збирають повні зали на своїх концертах, про популярність свідчить і кількість переглядів у соціальних мережах гурту — Instagram, Facebook i TikTok. Янко каже, що в репертуарі гурту, в першу чергу, ті українські пісні, які їм до вподоби:

«Це також ідеї хлопців, бо вони дуже активно досліджують і вивчають українські пісні, які навіть я інколи не знаю. Ісамар, Ніколас дуже активно це роблять. Також наша менеджерка — Ніна Україна, вона вкладає свій креатив в цей проєкт, також пропонує свої пісні. Ну і запит людей також. В коментарях часто просять пісні, або для якихось виступів, концертів ми бачимо, що є запит певних пісень — і ми також часто їх виконуємо».

У світі — в захваті від української музики

Янко каже, що українська музика сприймається дуже добре всюди за кордоном — де б вони не виступали, зокрема в Колумбії. Особливо це стосується веселих і запальних пісень.

«Українська музика не є світовим мейнстримом, але вона надзвичайно крута. Тобто, те, що щось не попадає в мейнстрим, не означає, що цьому бракує якості. Абсолютно ні… На неї дуже-дуже позитивно реагують в світі, в усіх країнах. На Балканах, навіть в тих країнах, де є досить велике населення з проросійськими поглядами. І вони чують, не розуміють, що це за музика, і питають, а звідки вона? Ми кажемо, з України. І відразу викликає такий захват. Російська пропаганда намагається донести до людей, що нібито України не існує, що немає такої нації, але коли люди чують таку класну музику, таку прекрасну мову, яка дійсно відрізняється, яка має свій особистий і особливий характер, люди розуміють, що дійсно така нація є, і це вкрай важливо», — каже Янко.

Los Iankovers

Про російську пропаганду за кордоном

Los Iankovers знімає реакцію людей на українську музику в виконанні колумбійців у чат-рулетці. Там їм трапляються і росіяни. Одне з таких кумедних відео з піснею «Батько наш Бандера» набрало понад 5 млн переглядів. З проросійськими поглядами гурт іноді зустрічався й за кордоном, розповідає Янко:

«Майже завжди, коли ми виконуємо пісню „Батько наш Бандера“, люди встають і слухають стоячи. Колись було таке, що людина казала, що вона не буде вставати під час пісні про Бандеру. Тобто навіть серед українців, звичайно, є люди під певними впливами. На концертах, слава Богу, такого не було, якоїсь проросійської маніфестації. Але на вуличних наших виступах було. Було декілька разів, слава Богу, не багато, але було, що на нас колись там кричали, що ми фашисти, нацисти, бандерівці, в Болгарії, в Швейцарії також був трошки такий скандальчик. Слава Богу, нічого дуже серйозного, але було».

«Я мрію про перемогу України»

Колумбійцям подобається вся Україна. Янко каже, що неможливо виділяти якісь міста — у кожному куточку країни їх неймовірно приймають на концертах.

«Як би ми не старалися, це неможливо. Звичайно, що для мене Київ має особливе значення через моє походження, через те, що це місто моєї мами, місто нашої менеджерки, це серце, столиця України. Для мене Львів має величезне значення, але і Тернопіль, Франківськ, Рівне, Чернівці, Вінниця, у Вінниці у нас був надзвичайно крутий концерт», — каже Янко.

Турний сезон цього року вже закінчився. Перші виступи Los Iankovers були на заході України, але гурт потрохи охоплює більше і більше територій.

Янко Богдан Пеньяфорт Лобунець

«Цього разу нам вдалося вже організувати концерти в Київській області, в Житомирській області, у Вінниці, в самому Києві, що для нас є таким досягненням. І я дуже сподіваюся, що буде далі і далі, що будемо охоплювати більше і більше територій», — каже Янко.

Він розповідає про свою головну мрію і творчі плани на наступний рік:

«Я мрію, звичайно ж, про перемогу України — це в першу чергу. У нас цього року є дуже багато роботи. Писати музику, записувати її в хорошій якості, щоб люди могли також не тільки подивитися наш контент, але також слухати нашу музику вже якісно записану. Створювати більше і більше контенту, аби більше людей дізналися про нас, і можна було також, дай Боже, успішно провести концерти на наших наступних турах. Також, звичайно, хочемо їздити з концертами в інші країни, в США, в Австралії є дуже хороша українська діаспора. У нас є запрошення до Бразилії на листопад наступного року. Хочемо працювати якомога більше і краще».