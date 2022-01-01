"Батько наш Бандера" у роковому аранжуванні та масові акції: як в Україні вшановують провідника ОУН

"Батько наш Бандера" у роковому аранжуванні та масові акції: як в Україні вшановують провідника ОУН

Виповнилося 113 років від дня народження Степана Бандери.

Провідника ОУН Степана Бандеру 1 січня вшановують у всій Україні. Саме цього дня 113 років тому він народився.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У Києві центральними вулицями відбулася смолоскипна хода. Вона почалася від пам'ятника Тарасові Шевченку, пройшла до Хрещатика, потім на Майдан Незалежності, і завершилася біля Офісу президента. Де вимагали надати звання Героя України останньому живому сотнику УПА, Мирославу Симчичу. Участь у смолоскипній ході взяло близько тисячі осіб. Все відбувалося під ритми барабанних стуків та вигуки гасел.

У Києві відбувся смолоскипний марш на честь Степана Бандери | Новини України

У Львові біля пам'ятника провіднику ОУН під синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами на віче зібралося понад пів тисячі людей. Поклали квіти та провели спільну молитву. А також вручили премії імені Бандери - нею в області нагороджують за внесок у розбудову держави.

Одесити з фаєрами та смолоскипами зібралися у парку Шевченка - це традиційне місце збору 1 січня. Ходу цьогоріч скасували через карантин. Поліції, яка охороняла акцію, було більше, ніж її учасників.

В Івано-Франківську до офіційного вшанування долучилися навіть моржі. Перед святковим зануренням заспівали пісню "Батько наш Бандера". Для цього на міське озеро навіть запросили артистів.

Степана Бандеру сьогодні вшановують по всій Україні

День народження був би неповним без цього суперхіта, присвяченого провіднику нації. Його сьогодні співали на всіх акціях. "Батько наш Бандера" - пісня року 2021-го. А від сьогодні - ще й у роковому аранжуванні. Презентував осучаснену версію цієї композиції гурт "Ромакс бенд". Попередня версія стала вірусною. Її виконували прикарпатські священники під час посиденьок за столом – і в соцмережах приспів використовували насамперед як інструмент грайливого знущання з російських окупантів. І хоча оспівані в пісні події відбуваються близько 80 років тому, цей роковий кліп проілюстрували кадрами сучасної боротьби за цілісність, свободу і незалежність. Зокрема - і нетерпимістю до залишків комуністичної спадщини.

Гурт "Ромакс бенд" презентував осучаснену версіє пісні "Батько наш Бандера"

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