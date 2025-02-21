Батько працює у Києві: що відомо про переговорника Путіна, якого називають його "наступником"

Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв родом з Києва. А його батько і досі працює у НАН.

У Саудівській Аравії триває зустріч представників США та Росії. Сполучені Штати представляє держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник Трампа по Близькому Сходу Стів Віткофф. Від Росії – очільник МЗС Сергій Лавров, експосол у США та радник Путіна із закордонних питань Юрій Ушаков та Кирило Дмитрієв –гендиректор Російського фонду прямих інвестицій.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка.

Чоловік розповів про аферу Дмитрієва в Україні

Обидві сторони наполягають, що це ще не початок переговорів про перемир'я в Україні, радше первинний контакт для звіряння годинників і підготовки майбутньої зустрічі між Трампом та Путіним. В американському держдепі пояснили – хочуть особисто побачити, наскільки в Москві налаштовані припиняти бойові дії.

У Кремлі ж метою ставлять перезапуск американо-російських відносин, зокрема намагатимуться донести, яких втрат зазнала американська економіка через санкції і вихід з російського ринку. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме результатів цих переговорів, позаяк ми не були на них запрошені. Не запросили туди і жодного представника Європи.

Кирило Дмитрієв

Серед російських переговорників Кирило Дмитрієв, якого називають "гаманцем Путіна" та навіть його "наступником" – людина, яка була у складі російської делегації в Саудівській Аравії і яка за твердження західних ЗМІ виконує ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа. І саме йому, за чутками, у Кремлі можуть доручити керувати українським напрямком.

Олегом Хаврук з Кирилом Дмитрієвим познайомився ще 15 років тому. Олег – військовослужбовець. До служби в армії працював в ІТ-сфері. Коли побачив у новинах світлину Дмитрієва, одразу згадав будівельну аферу, до якої був причетний нинішній російський переговорник.

Олегом Хаврук розповів про аферу Дмитрієва

На той час Дмитрієв керував одним з інвестиційних фондів, який виступав гарантом будівництва і вони обіцяли звести найбільше в Європі котеджне містечко: згідно із проєктом – дев’ятсот будинків, школи, лікарні, спортзали та іншу ексклюзивну інфраструктуру. В рекламних буклетах все було красиво, солідно і надійно: по телевізору реклама і у головній ролі тодішня народна артистка України Анні Лорак. Кирило Дмитрієв тоді вже публічна особа, інвестував у власний піар. Відомий фінансист, дотичний до створення "Дельта Банку", нафтопереробки та ІТ. Коли Олег збирався інвестувати в будівництво, одним з визначальних факторів була довіра до персон, які його представляють.

Отже, на початку двотисячних Олег оформив кредити і вкладає чверть мільйона доларів у будинок в котеджному містечку "Олімпік парк". За рік будівництво стало. Дмитрієв ховався від ошуканих вкладників, а потім скинув все на інших.

Олег та інші ошукані владники довго намагалися відстояти свої права. Аж раптом, коли Кирило Дмитрієв знову зібрався до Москви, він хотів скандал зам’яти. Олег каже, що весь менеджмент Дмітрієва залишається працювати. Щоправда тепер вони називаються новими власниками землі і бізнес-проєкту.

Із 900 передбачених проєктом будинків зведено трохи більше ста. Жодних натяків на школи, лікарні та іншу інфраструктуру немає. Сьогодні нові-старі власники розпродають недобудови.

Кирило Дмитрієв родом з Києва

Хто такий Кирило Дмитрієв, який на початку двотисячних ошукав українських інвесторів, а тепер член російської делегації на переговорах в Ер-Ріяді?

З відкритих джерел відомо, що народився він у Києві в родині професора біофізики і радіобіології. В будинку на столичному Печерську, де він виріс, його досі пам'ятають.

"Я його з дитинства пам’ятаю. Він був такий, ну як тобі сказати: коли всі грали в футбол, він вчив англійську, грав в теніс. Потім поїхав десь в Америку. Він не від миру цього", – каже киянин.

Коли ми говоримо з сусідами про Кирила Дмитрієва та його родину, вони в один голос просять не показувати їхніх облич в ефірі. Поза камерою кажуть, що бояться.

Кирило Дмитрієв має український паспорт. І в цьому будинку досі прописаний і він сам, вся його родина: батько Олександр, мати Тамара та сестра Наталя. Сусіди кажуть, що перед початком повномасштабної війни вони виїхали. Наразі двічі на рік, Дмитрієв-старший навідується до помешкання.

Батько Дмитрієва і досі мешкає та працює у Києві

Дмитрієв-старший - батько російського переговорника, задіяний у схемах котеджного містечка "Олімпік парк". На перших етапах на нього була оформлена земля, на якій планували будувати. Сьогодні в його власності три гектари. Ми намагаємось знайти його і поспілкуватись.

Офіційно він працює в Інституті клітинної біології і генетичної інженерії біофізики і радіобіології Національної академії наук України. Там кажуть, він і досі працює та у відпустці.

В Інституті кажуть - дослідження Дмитрієва засекречені.

Батько Кирила Дмитрієва

Як Кирило Дмитрієв опинився у РФ

Повертаємось до персони Кирила Дмитрієва. Отже, в 1988 році 14-річний син професора виїздить на навчання в США. В Америці він здобув вищу освіту в Стенфордському університеті. Повертається у 1996 році і намагається зробити кар'єру у Москві.

За даними журналістів-розслідувачів видання "Інсайдер" саме в цей період його і завербували російські спецслужби. І як доказ, наводять той факт, що в Москві у двотисячному році свій перший автомобіль "Рендж Ровер" Дмитрієв оформив на посвідчення співробітника російської розвідки.

В Україну він повертається у 2007 році. І наступні 3 роки його можна побачити у колі найвідоміших бізнесменів країни. А ще він привозив до України російських артистів і робив спроби у будівельному бізнесі.

В 2011 році повертається в Москву, якраз після оборудки із "Олімпік парком". Цього разу у фонд прямих інвестицій. Це така урядова організація, яка вирішує, кому і в який проєкт вкладати надлишки бюджетних коштів. Переважно, гроші вливаються у промислові гіганти, які належать наближеним до Кремля олігархам.

У цей період відбувається кар’єрний злет Дмитрієва. І його пов’язують із вдалим одруженням. Його обраниця – Наталія Попова. Журналісти з’ясували – вона, найкраща подруга старшої доньки Путіна Катерини Тихонової. Разом вони навчались, а тепер і працюють у фонді "Інопрактика". Щоб зовсім спростити – це організація яка також допомагає витрачати державні кошти серед наближених до родини Путіна людей.

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