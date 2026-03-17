Батько розстріляв хвору 11-річну доньку під Києвом після заборони виїхати за кордон: деталі трагедії

В Ірпені батько вбив доньку / © ТСН

В Ірпені на Київщині сталася подвійна трагедія, подробиці якої виявилися приголомшливими — одна з мешканок виявила застреленими свого 52-річного брата та його 11-річну дитину.

Як офіційно повідомила поліція Київської області, дівчинка хворіла, у її вбивстві підозрюється її батько.

«Попередньо встановлено, що 52-річний чоловік, перебуваючи в помешканні разом зі своєю 11-річною донькою, ймовірно здійснив постріл із вогнепальної зброї в голову дитини, після чого покінчив життя самогубством», — повідомив відділ комунікацій ГУНП в Київській області.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Поліція відкрила та розслідує кримінальне провадження, під час якого будуть з’ясовані всі обставини.

Водночас поінформовані джерела ТСН.ua у правоохоронних органах розповіли, що подвійному вбивству передувала низка обставин, які є своєрідним ланцюжком.

За словами правоохоронців, у них з’явилася інформація, що 52-річний батько дівчинки хотів виїхати за кордон разом з дитиною.

«Але мати не дозволяла цього вчинити. Крім того, цей чоловік мав наміри визначити місце проживання дитини за собою, але мати дівчинки була також проти цього», — повідомили нам правоохоронці.

За даними силовиків, також було з’ясовано, що дівчинка хворіла на епілепсію. Але наявність хроби слідчі не вважають основною причиною вбивства.

Як виявилось, дівчинку виховувала її мати, але чоловік мав дозвіл на те, щоб час від часу регулярно брав цю дівчинку до себе.

Зі слів правоохоронців, підозрюваний був розлучений з матір’ю дитини.

Також за наявною інформацією, чоловік не перебував на обліку у нарколога, не був алкозалежним та не мав психічних вад.

Своєю чергою, користувачі соцмереж та окремих ірпінських пабліків припустили, що, можливо, ця родина перебувала у скрутному становищі. Але за даними служби у справах дітей та сім’ї Ірпінської міської ради, родина, де сталося вбивство, не перебувала на відповідному обліку. Тобто не відносилась до категорії неблагополучних або тих, які опинились у складних життєвих обставинах.

