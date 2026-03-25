Батько та донька прийшли провідати матір і немовля: нові подробиці трагедії в Івано-Франківську

Нацгвардієць, який загинув у Франківську / © ТСН

Середмістя Івано-Франківська 24 березня здригнулося від потужного вибуху посеред білого дня. Ворожий безпілотник поцілив поруч із міським та обласним перинатальними центрами. Удар став фатальним для батька та дитини: загинув нацгвардієць та його 15-річна донька, які прийшли провідати дружину та новонароджене немовля. Ще шестеро людей, серед яких 6-річний хлопчик, отримали поранення.

Кореспондентка ТСН Алла Пасс бачила політ смертоносної машини на власні очі.

«Шахед» у Франківську летів низько

Атака сталася несподівано. Кореспондентка ТСН Алла Пасс разом із оператором саме перебували в центрі міста, коли над їхніми головами пролунав характерний звук «мопеда».

Алла Пасс, кореспондентка ТСН: «Ми на власні очі бачили „Шахед“. Він летів дуже низько, просто самісіньким центром міста. Це тривало лічені секунди — і він стрімко пішов на ціль. Пролунав гучний вибух. Навколо гуляло багато батьків із дітьми, налякані дорослі почали хапати малечу і тулитися до стін будинків, бо найближче укриття було далеко».

Подвійна трагедія однієї родини з Франківська

Епіцентр вибуху опинився в середмісті, безпосередньо біля пологових будинків. Найстрашніша звістка прийшла від правоохоронців: загиблий чоловік — військовослужбовець Нацгвардії. Він прийшов до пологового з 15-річною донькою, щоб привітати дружину, яка лише кілька днів тому народила другу дитину. Батько та донька загинули на місці.

Поранення отримали ще шестеро осіб. Серед них — 6-річний хлопчик та вихователька дитячого садочка, що розташований неподалік.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська: «Стан поранених задовільний, життю 6-річного хлопчика загрози немає, хоча є певні ускладнення. Також постраждала вихователька садочка. Це терор проти цивільних у чистому вигляді».

Пологи в укритті та порятунок немовляти в реанімації

У міському пологовому в момент удару перебувало близько сотні людей. Половина з них — вагітні та породіллі. Під час тривоги медики встигли спустити всіх у сховище. Там, під звуки вибухів, у двох жінок почалися пологи.

Найважче було евакуювати немовля з реанімації, яке перебувало на штучній вентиляції легень.

Дмитро Цимбалюк, начальник міського перинатального центру: «Дитина, яка знаходиться на ШВЛ, була спущена вниз у спеціальному транспортному кювезі. Стан малюка наразі стабільний, погіршення немає. Наші психологи працюють із жінками, намагаємося всіх заспокоїти».

Наслідки влучання дронів РФ

Вибухова хвиля була настільки потужною, що в обох перинатальних центрах та навколишніх будинках вибито понад сотню вікон. Комунальники вже працюють на місці, закриваючи отвори плівкою.

Незважаючи на трагедію, лікарі продовжують приймати пологи та піклуватися про нових мешканців Івано-Франківська, які прийшли у цей світ під звуки війни.

Масований обстріл Івано-Франківська 24 березня

Через удар РФ 24 березня по центральній частині Івано-Франківська загинуло двоє людей. Ще четверо — дістали поранення, серед яких 6-річна дитина. В Івано-Франківську внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок — вибухова хвиля вибила вікна.

Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів заходу та центру країни — Львову, Івано-Франківську, Тернополю, Вінниці, Житомиру.

