Батько та син, які воювали на передовій, зустрілись у реанімації: щемлива історія військових

Медики кажуть, що батько та син одужають після поранення.

У реанімації Дніпра зустрілися батько із сином, що на різних напрямках боронили Україну. Вони обидва дістали поранення. Сину Іллі якраз медики відновлювали ушкоджену ліву руку, коли у тяжкому стані доправили батька Олександра. Уламки уразили його правицю та прошили легеню.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Син та дружина поруч із Олександром у реанімації. Загроза для життя вже позаду.

Син Ілля якраз відновлювався у Дніпрі після поранення на Бахмутському напрямку, коли дізнався: сюди у тяжкому стані везуть з передової батька.

Лікарня

"Яблуко від яблуні недалеко падає. За батька дуже пишаюсь! Він великий тигр! Воїн! Показав себе з інших сторін. Такий був завжди спокійний, а робив великі діла", - каже Ілля.

Син добровольцем пішов ще у 2022 році. За рік у війську був і батько. Електрик із Сум каже: відбивали штурм на Покровському напрямку, де він отримав поранення.

Вже після евакуації зʼясувалося: не лише рука уражена - уламок пробив легеню. Як Олександр героїчно тримався, попри все, лікарям розповіли побратими.

Олександр

"У бою достояв до кінця - це просто чудо, тому що коли відстрілювався з автомата, був скид з дрона, і уламок пробив його груди в зайшов в легені. Але він не кинув автомата, перекинув його на іншу сторону, почав далі захищати свою позицію", - каже лікар.

Медик

Два сантиметри ворожого залізяччя досі у його легені. Щойно стабілізували стан пораненого, лікарі почали готувати складну операцію, аби видалити усе зайве з мінімальними ушкодженнями.

Лікарі певні: Олександр зможе дихати на повні груди. І разом із сином відчуватимуть силу кожен в обох своїх руках.

Батько і син, які воювали на різних напрямках, зустрілися в реанімації!

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