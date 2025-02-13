Батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації через "знайомих військових": як це закінчилось

Житель Дніпропетровщини отримав повістку та відмовився від мобілізації. Що вирішив суд?

У Дніпропетровській області до 1 року та 10 місяців іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Софіївського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, чоловік у вересні 2024 року отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді житель Дніпропетровщини провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "боїться за власне життя, наголосив, що знайомі, які зараз проходять військову службу скаржаться, що їх без підготовки відправляють на бойові позиції, а він боїться опинитися у такій ситуації".

Суд врахував те, що чоловік має двоє неповнолітніх дітей та дочку 2005 року народження.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 1 року та 10 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 47-річного чоловіка, який у приміщення ТЦК категорично відмовився отримувати повістку і ухилився від мобілізації.

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