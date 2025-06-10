Батько трьох дітей отримав повістку і ухилився від мобілізації: його покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Сумах до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Зарічного районного суду м. Суми.

За даними суду, чоловік у грудні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У липні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав частково. Він пояснив, що грудні 2022 року пройшов ВЛК та отримав відстрочку від мобілізації, як батько трьох дітей. Хоча на той момент його старшій дитині уже виповнилося 18 років. Він заявив, що «статус багатодітної родини їм було продовжено саме через навчання дитини і відповідне посвідчення діяло до 01.01.2025. За таких обставин та враховуючи, що відстрочку йому надали коли одна дитина досягла повноліття, то він вважав, що відстрочка продовжує діяти». Також чоловік стверджував, що у липні 2023 року його дружину прооперували і вона проходила реабілітацію, а тому він змушений був доглядати за дітьми.

«На даний час він працює на підприємстві, яке отримало статус критичної інфраструктури і він очікує прийняття рішення по своєму бронюванню», — йдеться у матеріалах суду.

Суд пояснив чоловіку, що право на відстрочку надається не людям із статусом «багатодітна родина», а лише тим, які виховують неповнолітніх дітей. Також реабілітація дружини не є причиною того, щоб не прийти до ТЦК.

Суд вважає за доцільне врахувати соціально значимий вид трудової діяльності чоловіка, який працює у ТОВ «КБ „Укрспецмаш“, що є підприємством критичної інфраструктури і що наданий час вирішується питання бронювання обвинуваченого.

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А тому жителя Сум визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Кіровоградській області до 3 років іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився їхати до навчального центру.