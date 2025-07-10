Батько трьох дітей отримав повістку та відмовився від мобілізації: його суворо покарали

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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В Одеській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. У ТЦК він заявив, що є батьком трьох дітей.

Про це йдеться у вироку Іванівського районного суду Одеської області.

За даними суду, житель Одещини у липні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали «бойову» повістку, проте чоловік не прийшов на відправлення до військової частини.

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На суді житель Одещини провину визнав. Він заявив, що не прийшов до ТЦК, бо мав багато справ. Також він зазначив, що є батьком трьох дітей — має двох неповнолітніх дітей та повнолітню доньку дружини. Чоловік стверджував, що він працює комірником та уже заброньований.

Суд встановив, що чоловік дійсно виховує двох неповнолітніх дітей є та має «бронь» до грудня 2025 року.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні засудили бойового медика через ухилення від мобілізації.

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