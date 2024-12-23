Батько-військовий відгамселив учителя на очах у дітей: всі деталі гучного скандалу

Якщо вину військового доведуть, він може отримати може отримати штраф до 34 тисячі гривень, пробаційний нагляд на строк до п’яти років або обмеженням волі на той самий строк

Чоловікові, який побив педагога у Вінниці обиратимуть запобіжний захід. Вчителя трудового навчання батько шестикласниці побив просто посеред уроку в присутності інших дітей. Потерпілий нині у нейрохірургії.

Чому школа стала ареною для битви, йдеться у сюжеті ТСН.

Спочатку нецензурна лайка, а потім кілька сильних ударів в голову. Відео як кремезний чоловік посеред класу гамселить вчителя облетіло соцмережі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

БАТЬКО ШКОЛЯРІВ ВІДГАМСЕЛИВ УЧИТЕЛЯ ПРОСТО НА ОЧАХ ПЕРЕЛЯКАНИХ ДІТЕЙ

Все сталося посеред уроку. Коли педагог, тримаючись за голову, піднімається, у класі кричать перелякані діти. Із постраждалим вчителем ТСН спілкується у лікарні. В чоловіка струс мозоку та переломи.

"Пацієнт, який отримав травми внаслідок побиття, був госпіталізований в нейрохірургічне відділення з легкою черепно-мозковою травмою та пошкодженням кісток лицевого склепа. Стан середньої важкості", – каже лікар Богдан Трохименко.

Лікар Богдан Трохименко.

Олександру Яремчуку – 60 років. 20 з них працював у школі. І це, запевняє, перший такий конфлікт. Чоловік у синцях, говорить важко і погано пам'ятає, як все відбувалося. Припускає, побили його за те, що критикував брата своєї учениці.

"(Учениця – Ред.) підбігає і каже: "у вас мій брат вчився?" Кажу, що вчився. "А як?" Кажу: "так як ти, трохи ледачкуватий, але працював", – розповідає вчитель.

Постраждалий вчитель Олександр Яремчук

Проте в школі стверджують: це сталося ще рік тому.

Аби дізнатися що ж стало причиною бійки телефонуємо її ініціатору. Олег Іванцов запевняє, що прийшов у школу захистити сина, якого вчитель образив.

"Сказав, що мій син трус і ледач, і це в очі сказай його сестрі, бо згадав, як він навчався у нього минулого року", – стверджує батько.

Запевняє, що про свій вчинок шкодує.

У поліції за завдання легких тілесних ушкоджень відкрили провадження. Але коли дізнались що кривдник вчителя – військовий, передали справу до прокуратури у сфері оборони.

"Погоджено підозру – хуліганство. Було встановлено, що військовослужбовець будучи обурений на висловлювання вчителя наніс йому тілесні ушкодження", – каже керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк.

Фото: Спеціалізована прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону

Після інциденту у школі підняли питання безпеки. У закладі є охоронець, але зупинити бійку не зміг.

Ліцей, де стався інцидент

"Він би зламав будь-яку охорону, якщо три наряди поліції (затримували – Ред.), бо один з ним не міг справитись. Здоровий, накачаний. У нас немає права зачинити і тримати двері на замку", – каже директорка ліцею.

Директорка ліцею Наталія Тітова

Освітня омбудсменка Надія Лещик каже, що питання безпеки у школах треба вирішувати на законодавчому рівні. Вже є законопроєкт, де пропонується суворо обмежити доступ сторонніх до закладів освіти.

"У цьому законопроекті пропонується, щоб заклад освіти розробив і затвердив правила доступу і перебування осіб на території і будівлі. Чому за кордоном, де нема війни, не можна входити до закладу освіти, а у нас, будь ласка, дозвіл для всіх", – зауважує Надія Лещик.

Вона розповіла, що приватні заклади освіти в Україні все більше запозичують цей закордонний досвід регулювання допуску батьків до закладу освіти.

Поки усі обставини інциденту з'ясовують слідчі, учні Олександра Яремчука записали відео на його підтримку.

Прокуратура просить для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання – під час слідства військовий буде на волі, але має одразу з'являтися на виклик слідчих.

Приборкували три наряди поліції! Батько школярів відгамселив вчителя просто на очах переляканих дітей

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