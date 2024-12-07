Батько зниклого безвісти захисника хотів прориватись на фронт заради пошуків

Родина одного з військовослужбовців, який виконував бойове завдання на Луганщині та вже декілька днів є безвісті зниклим, розповіла про складну ситуацію, яка склалась.

"Мій син, Микола Падалка, 1987 року народження (36 років), військовослужбовець Президентської бригади, разом з трьома військовослужбовцями вертались з позиції. Останнім їх укриттям був чи то бліндаж, чи то погріб, але вони були вже в полі зору наших підрозділів. Вже вийшли на зв’язок, але в той момент пролунав вибух. Достеменно не відомо, що це було — снаряд, міна чи дрон. Наскільки я зрозумів, хлопці були в споруді, де від вибуху стався частковий обвал перекриття", — каже Микола Падалка-старший.

За його словами, доля сина після 20 листопада стала невідомою.

"Я їздив в бригаду, там мені кажуть, що не можуть з’ясувати долю сина, не можуть підібратись до завалів через постійні обстріли території. Кажуть, що син зник без вісті. Був ще такий момент: через три дні після зникнення у одного з тих хлопців увімкнувся телефон. Мертва людина не могла увімкнути його. Командир роти розповідав, що на визволення хлопців з під завалів було відправлено чотири бригади, але безрезультатно. Вони повернулись ні з чим через обстріли. Потім мені повідомили, що та землянка, чи погреб повністю завалився, мовляв, як рятувати. Я сам хотів поїхати туди, але в бригаді мені відповіли, що цивільну людину туди не пустять. А якщо буду сам прориватись, то можу попасти під вогонь", — каже Падалка-старший.

За словами чоловіка, його син пішов воювати добровольцем.

"Не прикривався дитиною, яка має складну хворобу. Син отримав поранення на фронті, лікувався в шпиталі. Після лікування не пішов на реабілітацію, а одразу на війну", — каже чоловік.

До цього Микола Падалка-старший додає, що його перша вимога — віддати сина.

Крім того, за його словами, на понеділок запланована зустріч керівництва з родичами військовослужбовців. Микола Падалка-старший сподівається, що після неї будуть вжиті всі необхідні заходи для з’ясування долі сина та розбору завалів, під якими може перебувати останній.

Нагадаємо, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" відверто розповів про втрати на фронті.

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