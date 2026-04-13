Батькові 5 дітей заблокували рахунки через неявку: що кажуть у Київському ТЦК

Батька п’ятьох дітей оштрафували на 56 тис. грн через неявку на ВЛК, він збирається до суду / © ТСН

В Україні триває мобілізація, але, як виявилося, навіть на тих, хто має відстрочки до закінчення війни, накладають штрафи.

Про таку ситуацію в соцмережах розповів киянин Алока Раман Прасад, який має п’ятьох неповнолітніх дітей і, відповідно, оформлював та продовжував відстрочку.

Своє бачення ситуації він виклав на сторінці в соцмережі, де написав таке: «Перед Великоднем залишився без доступу до власних рахунків. Я — батько п’ятьох дітей. І зараз мої рахунки заблоковані через штраф 56 369 грн від Деснянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але є факт, який робить цю ситуацію абсурдною: у мене є офіційна відстрочка від мобілізації — до завершення особливого періоду. Тобто за законом я не підлягаю призову, мене не мали права направляти на ВЛК, я не міг нічого порушити».

У коментарі для ТСН.ua він додав: «У січні мене зупинив екіпаж поліції, перевірили мої документи, доправили мене до ТЦК. Виявилося, що я перебуваю у розшуку. Але на той момент, коли я був у розшуку, я мав відстрочку до завершення військового стану. Мене зняли з розшуку, дали направлення на ВЛК та повідомили, що відбудеться слухання за постановою про адміністративне правопорушення».

Протокол про адмінпорушення. Фото зі сторінки Р. Прасада

В документі йдеться про накладення штрафа. Фото зі сторінки Р. Прасада у соцмережі.

За словами пана Прасада, про існування протоколу він дізнався минулої п’ятниці, 11 квітня, коли йому прийшло виконавче провадження та було заблоковано банківські рахунки.

Скріншот сповіщення про штраф. Фото зі сторінки Р. Прасада у соцмережі.

«Усе сталося одномоментно. У ТЦК мені сказали, що я не був присутній на слуханні щодо адмінпорушення. Але я не був належним чином проінформований», — підкреслює він.

Крім цього, Раман Прасад уточнює, що на весь період військового стану у нього є відстрочка, оскільки у нього є п’ятеро дітей, яких він утримує.

«У мене є також посвідчення багатодітного батька. Діти — неповнолітні. ТЦК підтверджує своїми діями, що у мене є підстави для відстрочки, але подає мене в розшук, після доправлення до ТЦК — знімає з розшуку. Я не є призовником. І водночас виписують мені штраф, відкривається виконавче провадження, яке тепер виконується. У мене заблоковані банківські рахунки. У ТЦК мені повідомили, що своє рішення скасувати не можуть», — каже Раман Прасад.

Резюмуючи, він додає, що були порушені його конституційні права, а «дії ТЦК суперечать одна одній», та уточнює, що проходив ВЛК 2024 року і також оновлював свої дані. Крім того, він додає, що готує позов до суду з вимогою скасувати адміністративне правопорушення і відповідно, на його погляд, незаконно накладений штраф, який уже подвоївся та до суми якого додався виконавчий збір.

Мобілізація в Україні: чому з’явився штраф від ТЦК

У Київському міському ТЦК у коментарі для ТСН.ua повідомили, що з ситуацією ознайомлені та мають відповідь.

«4 травня 2024 року набрав чинності Закон України від 21.03.2024 № 3621-IX „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист“ (далі — Закон). Цим Законом з положень законодавства про військовий обов’язок і військову службу виключено такі визначення, як „обмежено придатний до військової служби“ та „непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час“, — повідомили в ТЦК.

Там додали: «Громадяни України, які до внесення змін до законодавства про військовий обов’язок і військову службу (до 4 травня 2024 року) були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців від дня набрання чинності Законом № 3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно. У лютому 2025-го Верховна Рада подовжила строк повторного огляду до 5 червня 2025 року. Невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК — це порушення правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за це накладається штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 17 000 до 25 500 грн. На цьому етапі проходження військово-лікарської експертизи можливе лише за направленням, виданим ТЦК та СП».

Щодо безпосередньо Рамана Прасада у ТЦК повідомили таке: «Зазначений вище громадянин дійсно має відстрочку як батько 5 дітей. Проте Закон визначає необхідність проходження повторної ВЛК для всіх громадян України, які підпадають під дію законодавства про військовий обов’язок і військову службу, незалежно від чинного бронювання чи відстрочки. На громадянина накладено штраф у розмірі близько 56 369 грн. Це результат подвоєння базового штрафу (17 000–25 500 грн) через його несплату протягом 15 днів та передавання справи до виконавчої служби. Окрім суми штрафу, виконавча служба своєю чергою додає 10% виконавчого збору та витрати на провадження».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що статус «у розшуку» може залишитися навіть після сплати штрафу. Адвокати розкрили нюанси повторних штрафів від ТЦК за порушення мобілізації.