Батьки лупцювали один одного і стріляли біля школи у Львові: названо приголомшливу причину

Школа, де стався конфлікт / © Львівська міська рада

Як відомо з повідомлення поліції, між двома батьками учнів сталася сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла в бійку. Під час конфлікту один з чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. У ситуацію втрутився інспектор служби освітньої безпеки, який відібрав зброю та викликав швидку.

Як з`ясував ТСН.ua, за інформацією правоохоронців, цьому конфлікту передувало систематичне цькування одного з учнів молодшої школи.

«Першопричиною стрілянини стало цькування дитини одного з учасників. З метою врегулювання конфлікту між двома учнями, а саме припинення систематичного булінгу однією дитиною іншої батьків було викликано до школи. Після розмови з директором батьки вийшли на вулицю, де словесна суперечка продовжилася. У подальшому один з батьків почав завдавати ударів по обличчю опонентові. У відповідь інший дістав травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів. Станом на зараз до ЄРДР внесено відомості за частиною 4 статті 296 — „Хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної або холодної зброї“. Зараз для з`ясування всіх обставин триває допит свідків», — повідомила нам керівниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк.

Крім того, правоохоронці розповіли нам, що бійка між батьками була настільки серйозною, що медичну допомогу довелося надавати обом чоловікам. Після з`ясування всіх обставин правоохоронці готуються оголосити підозру винному.

ТСН.ua звернувся по коментар до директорки школи №13 Марти Івановської. Вона заявила, що жодних коментарів не надає.

Своє чергою директор Департаменту освіти й культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив журналістам: «Директорка школи запросила до себе батьків учнів одного з початкових класів для того, щоб розібратися з ситуацією, яка сталася минулого тижня. Був конфлікт між учнями. Двоє діток побилися ще з одним хлопчиком. Прийшли батьки цього хлопчика, прийшли матері інших. Розмова була в кабінеті директорки. Враховуючи те, що хлопчик, якого побили, конфліктний, прийшли інші батьки. Конфліктні ситуації в цьому класі стаються дуже часто. Батьки перепросили за поведінку своїх дітей».

Далі, за його словами, події розгорталися так: «Коли вийшли на вулицю, стався конфлікт. Спочатку між мамами, потім заступився один з батьків. Один з чоловіків мав із собою зброю, застосував її. Здійснив 4 постріли».