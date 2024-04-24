"Бавовна" та "Бавовнятко": як з'явились легендарні меми про вибухи у Росії

"Бавовнятко" — новий персонаж української міфології, який народився з "бавовни". А вона вже стала символом українського опору під час повномасштабної агресії Росії.

Про історію виникнення вже культового мему, і як росіяни, самі того не підозрюючи, стали його авторами — у сюжеті кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Чому росіяни замінюють поняття — пояснення психологині

"Одне слово — але одразу кілька значень і ще більше мемів. І все через звичку росіян приховувати або ж спотворювати те, що відбувається насправді. Кримський міст, приміром, в них не зруйнований, а лише трішечки пошкоджений. А вибух не так щоб сильний, а просто “хлопок”, — зауважує Аліна Лісова.

Психологиня Марина Діденко пояснює, чому росіяни замінюють слова: "Звичайно, вони розуміють, як працюють механізми психіки. Змінивши слово, ми змінюємо емоційну реакцію. І таким чином, коли ми зробили не вибух, а "хлопок", ми маємо абсолютно іншу реакцію у людей, ніж би вона була на слово вибух".

Марина Діденко

Як виник мем про "бавовну"

Називати вибухи "хлопками" — таку вказівку своїм ЗМІ російський уряд дав ще 2010 року. Але сам мем з'явився набагато пізніше і завдяки онлайн-перекладу.

"Бавовна" у Росії

25 квітня 2022 року в російському Брянську лунають вибухи у військовій частині та на нафтобазі. Російські телеграм-канали за звичкою називають їх "хлопком". Коли ж цю новину підхоплюють українські ресурси, перекладач плутає російські омографи — “хлопОк” і “хлОпок”. І таким чином народжується уже легендарна фраза — “перед початком пожежі чулася потужна бавовна”.

На меми про "бавовну" довго чекати не довелося. І так стали називати будь-які вибухи на території окупантів. Відповідно, популярною стала і сама рослина — нею стали називати заклади і навіть готувати однойменні десерти. А ще почали дарувати замість квітів, використовувати як елемент декору або ж як принти на одязі.

"Бавовна"

Як з'явилось "Бавовнятко"

Окрім мемів, з бавовни народився і цілий персонаж — "Бавовнятко", автором якого є письменник і за сумісництвом військовослужбовець ЗСУ.

"Бавовнятко"

"Це саме Василь Мулік — він опублікував у себе допис на фейсбуці. Там було таке зубасте створіння, з очима, зубами на все обличчя і він підписав його дуже кумедно", — каже засновниця проєкту "Всеосвіта" Леся Литвиненко.

Леся Литвиненко підхопила ідею про бавовнятко, малюнок бійця вдосконалила за допомогою нейромережі — і так з'явився персонаж, схожий на кота з палаючою головою.

"Бавовна"

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Нагадаємо, у Зеленського підтвердили, що Україна отримає ракети ATACMS великої дальності.

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