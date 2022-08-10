"Бавовна" у Криму: військовий експерт пояснив, чому не спрацювала російська ППО

Система протиповітряної оборони Російської Федерації у Криму є надто стара. Вона не може спрацьовувати проти сучасних ракетних систем, які на сьогодні використовує ЗСУ.

Усі види та типи озброєння, які російська армія має на своєму забезпеченні, створювалися під військові завдання ще 20 століття.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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"Треба розуміти, що протягом існування суб'єкта міжнародного права, який поки що має назву Російська Федерація. Вони не спромоглися створити щось нове, яке відповідало б реаліям 21 ст. Від слова абсолютно. Треба розуміти, що усі ці види та типи озброєння, які має Росія на своєму забезпеченні, створювалися під завдання 20 ст. І тому усі високоточні удари HIMARS, усі ці високоточні удари артилерією, зокрема в сенсі контрбатерейної боротьби, свідчать, що незважаючи на колосальну, арифметичну кількість одиниць озброєння, що вони (російське - ред.) є абсолютно безпорадним проти більш нового, технологічного, інтелектуального озброєння, яке має цивілізований світ. РФ постала перед такою ситуацією, що вона може направляти один-два протиповітряні щити, але вони не будуть захищати проти систем, проти яких вони не можуть спрацювати. Російська "антивірусна" антиракетна система не працює проти модернових систем, які використовує на сьогодні українська армія", - пояснив Грабський.

Нагадаємо, на військовому аеродромі в Новофедорівці вивели з ладу практично десяток російських літаків. Там були розташовані, зокрема, літаки Су-30СМ та Су-24МР.

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