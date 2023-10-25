"Бавовна" в Севастополі: місцеві кажуть про вибиті шибки, а окупаційна влада – про "штатні заходи"

У Криму останні декілька днів знову гучно, місцеві мешканці скаржаться на бездіяльність окупаційної влади.

У тимчасово окупованому Криму ввечері 24 жовтня місцеві пабліки почали бити на сполох – у Севастополі та в околицях міста люди чули вибухи. І це після гучної заяви президента України Володимира Зеленського про Крим.

Що трапилося у Криму та як брешуть окупанти – в ексклюзивному сюжеті Артема Зябкіна на ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: А Зеленський попереджав! У Криму прогриміли гучні вибухи! Вилітають шибки, окупанти в паніці!

Балаклава, Фіолент – вибухи. Так, близько 22:00 у вівторок, 24 жовтня, у севастопольських пабліках почалася справжня паніка. Користувачі знову і знову повідомляли, що чують вибухи. Деякі скаржилися, що у них навіть повибивало шибки. Клич підхопили навіть московські пропагандисти. Про ракетну небезпеку на півострові попередили навіть так звані воєнкори. А от місцевий гауляйтер Михайло Розважаєв назвав це "штатными мероприятиями".

Водночас повітряну тривогу в Севастополі не оголошували. Місцеві публікували відео та скаржилися – чули два гучні вибухи, але на сповіщення від влади годі й чекати.

Російські моніторингові канали також били на сполох – на Крим летять ракети. Схоже, з переляку прокинувся і так званий заступник мера севастополя Євген Горлов.

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"Спокійно. Все нормально", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Проте хвилю паніки підхопили і російські федеральні ЗМІ. Як згодом заявив гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв – у місті "не відбулося нічого".

"Щодо "вибухів" і "ракет" у Севастополі. За інформацією від військових, це були штатні заходи в акваторії, зокрема з використанням реактивних бомбометів", – заявив він.

Однак згодом окупантами таки довелося зізнатися – був якийсь безпілотник. Але його нібито приземлила російська РЕБ. Російські ж воєнкори кажуть – ракетна атака була. За їхніми словами, цілили по військових об’єктах у Севастополі, але не все так однозначно.

"Судячи з відсутності звуків вторинної детонації та інших ознак "прильотів", ракети або були збиті, або досягли мети", – таку версію висунули пропагандисти Кремля.

"Містичні" атаки на Севастополь уже не рідкість. Так, 22 жовтня місцеві Telegram-канали також повідомляли про гучні вибухи. Окупаційна влада ж запевняла, що "все спокійно", але сирени таки увімкнула.

Проте пальму першості з відвертої брехні Росії гордо несе очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу – він заявив, що в Росії з’явилася нова зброя, яка за п’ять днів "збила 24 українські літаки".

Ні відео, ні фото підтверджень цього, звісно, немає, бо ця зброя настільки "аналоговнєтна", що про неї можна розповідати лише байки.

Напередодні нічної "атаки" на Севастополь до кримчан звернувся і президент України Володимир Зеленський.

"Хочу зараз окремо сказати всім нашим людям у Криму, в Севастополі, в усіх окупованих районах півдня та сходу нашої держави – в поки що окупованих районах. Дорогі українці! Усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі – не назавжди. Я – знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. І всіма засобами працюємо заради того, аби ця війна завершилася поразкою окупантів", – сказав у зверненні глава держави.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк також зробив гучну заяву – війна не може закінчитися без звільнення Криму.

Не сумніваються у поверненні Криму вже й на Заході. Це довів другий парламентський саміт Кримської платформи у Празі. На зустріч для обговорення майбутнього півострова, а також усього Чорноморського регіону прибуло 70 парламентських делегацій з усього світу.

Нагадаємо, Подоляк зробив заяву про звільнення Криму військовим шляхом.

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