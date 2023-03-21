"Бавовна" в Джанкої знищила "Калібри": як це вплине на підготовку до нової ракетної атаки РФ

На думку експерта, наступна ворожа ракетна атака, яка відбувається приблизно раз на місяць, відтермінована, як мінімум на кілька тижнів.

У Джанкої на території окупованого Криму було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їх транспортування залізницею. Це ракети, які росіяни вантажать на свої кораблі, виводять їх у море і звідти обстрілюють вже територію України.

Які наслідки ці вибухи матимуть для росіян, чому "забавовнило" саме в Джанкої, розповів в ефірі телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.

"Росіяни вже опублікували уламки того безпілотника, який, як вони вважають, долетів. Вони кажуть нам про те, що українці почали використовувати тактику "шахедів" — тобто дешеві безпілотники, вартістю до $10 тис., який може теоретично нести до 50 кг вибухівки. На ньому встановлений звичайний двигун внутрішнього згоряння з характерним звуком "мопедів", який більшість українців чули. Це нам дає можливість знищувати високовартісну зброю", – зазначив Нарожний.

За його словами, "Калібр НК", який вибухнув, – це десятки ракет, які транспортувалися залізною дорогою, кожна з них коштує $1-2 млн мінімум. Тобто безпілотником вартістю $10 тис. був завданий удар вартістю в декілька десятків мільйонів доларів економіки Росії.

"З військової точки зору для росіян дуже складний логістичний процес. Тобто вони залізницею везуть ракети. Південний міст вони досі не відремонтували і залізниця тягнеться через окупований Мелітополь, Маріуполь в бік Севастополя. Іншого пояснення тому, що робили ці ракети в Джанкої, в мене немає. Тому ми порушили логістичні процеси", – каже Нарожний.

Аналітик припускає, що, можливо, наступна широкомасштабна ворожа ракетна атака, яка відбувається приблизно раз на місяць, відтермінована, як мінімум на кілька тижнів, поки ракети будуть вироблені.

"А ці ракети не з арсеналу, а з конвеєра. Поки вони будуть завантажені на залізну дорогу і поки доїдуть до порта Севастополя, де будуть вже вантажитися на кораблі. А може і наступний ешелон так само буде знищений безпілотниками", – підсумував він.