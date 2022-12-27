"Бавовна" в глибинці РФ: куди поділася російська ППО та як відповість Кремль

За словами експерта, системи ППО, яка була б здатна захистити росіян від ударів, не існує, і це важливий демотивувальний фактор всередині самої РФ.

"Бавовна" на території Росії, зокрема на важливих військових об'єктах в глибинних регіонах РФ, ніяк не впливає на збільшення кількості ракетних ударів ворога по території України.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ми з вами це (ракетні удари РФ. – Ред.) спостерігаємо з жовтня. Незалежно, чи завдавалися удари по об'єктах військової інфраструктури в глибинних регіонах РФ, чи ні – Росія стала на тактику ракетного терору", – зауважив він.

Експерт нагадав, що згідно з військовою доктриною РФ, завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлової інфраструктури є примусом до капітуляції протилежної сторони. Тобто ця тактика буде тривати, певен Снєгирьов.

За його словами, завдавання ударів по об'єктах військової інфраструктури, зокрема по аеродромах "Дягілєво" (Рязань) і "Енгельс-2", аеродромах в Курську, Брянську – це можливість зниження рівня ракетної загрози з боку Росії.

"Невипадково президент Володимир Зеленський заявив, що на терор ми будемо відповідати. Тобто безкарно ніхто не буде тримати під ракетним прицілом українські міста. Удар невідомими безпілотниками було завдано на день ППО Росії. Невідомі безпілотники уразили одночасно дві цілі: військову – безпосереднє місце зберігання ракет і літаків, і політичну – приниження РФ", – зазначає експерт.

Тепер росіянам наочно показали, що системи ППО, яка була б здатна захистити їх від ударів, не існує. Цю тезу Снєгирьов називає основним демотивувальним фактором всередині самої РФ.

"Бо аеродром "Енгельс" входить до так званої ядерної тріади. Там базуються російські літаки, які здатні нести ядерний боєзаряд. Це сигнал росіянам про те, що якщо російська ППО не може прикрити такі стратегічні об'єкти, то говорити про можливість прикриття об'єктів критичної енергосистеми немає сенсу. Таке поняття, як блекаут, може бути наступним", – підсумував він.