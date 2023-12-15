"Байден любить Україну щиро": Кулеба розповів про зустріч Зеленського з президентом США

Міністр каже, що у лідерів обох держав склалился дуже теплі та довірливі відносини.

Нещодавня зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського була дуже теплою.

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр описав зустріч Зеленського з Байденом.

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"Зустріч була дуже теплою, оскільки президент Байден – це людина, яка любить Україну щиро, вона в його серці", – сказав Кулеба.

"По-друге, між президентом Байденом і президентом Зеленським склалился дуже теплі довірливі відносини. Війна – це така річ, яка друзів перетворює на братів", – додав голова МЗС.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кулеба: Магія переговорів! Що буде далі зі вступом України до ЄС?

Нагадаємо, після нещодавньої зустрічі Байдена та Зеленського у Вашингтоні президент США сказав, що хоче перемоги України, додавши, що ми "продовжимо постачати Україні необхідну зброю та обладнання стільки, скільки зможемо". А Зеленський за підсумками свого візиту сказав, що отримав "більш ніж позитивні сигнали".

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