Байден на генасамблеї ООН оголосив про нову дипстратегію США: як вона вплине на Україну

Байден на генасамблеї ООН оголосив про нову дипстратегію США: як вона вплине на Україну

За словами Кулеби, попри слова Байдена про "відхід від ери війн", є держави, зокрема Росія, які шукають цих війн.

Говорити про Донбас і Крим треба скрізь, а ООН — один із головних майданчиків, де потрібно шукати рішення. Це Володимир Зеленський сказав у Нью-Йорку, куди він прибув на сесію Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй. Вона розпочала роботу сьогодні.

Про це йдеться 21 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

До Нью-Йорка приїхала понад сотня голів держав, попри те, що після пандемії пропонували або очний формат, або відеозв‘язок. Учасники мали усно засвідчити, що вакциновані від COVID-19.

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На правах господаря одним із перших до світових лідерів звернувся Джо Байден. На тлі м‘яко кажучи невдалого виводу військ з Афганістану, а також ще однієї — набагато меншої геополітичної кризи — демаршу Франції після того, як Штати перебили їм оборонний контракт з Австралією, президент США говорив про світове лідерство очолюваної ним країни.

Він пообіцяв, що США будуть першими у боротьбі із короновірусом, стримуванні змін клімату, підвищенні добробуту на планеті. Байден оголосив про перехід від ери війни — до нових дипломатичних зусиль із впровадження миру. Зброя має бути останнім аргументом, сказав він. Але перехід від відповідального суперництва до конфліктів — неприпустимий.

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Президент України виступатиме перед Генасамблеєю ООН завтра. А поза тим він має низку двосторонніх зустрічей. Зокрема із президенткою Єврокомісії Урсулою Фон лер Ляєн, президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Майданчик ООН є одним із ключових, де треба говорити про деокупацію українських територій. Цей пункт, до речі, Росія намагалася прибрати з порядку денного, а також місію ООН на сході. В аналогії, наведеній Байденом про великі і маленькі держави та холодну війну, легко впізнати Росію та Україну.

Щодо нової дипстратегії, оголошеної президентом Байденом, ми мали можливість запитати очільника МЗС Дмитра Кулебу.

"Небажання розв'язувати чергову холодну війну — це дуже похвально для США, але є держави, зокрема Росія, які шукають цієї війни. Тому питання в тому, що Сполучені Штати будуть робити, щоб інші не розв'язували холодні та гарячі війни", — сказав міністр.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у США розповів про роль ООН у врегулюванні конфлікту в Україні.

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