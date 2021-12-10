"Байден не підтвердив "злиття": Зеленський заявив, що Україна зберігає суб'єктність

За його словами, ніякого злиття України, принаймні в їхній бесіді, президент Байден не підтвердив.

Президент США Джо Байден у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським запевнив, що Україна залишається суб’єктом міжнародної політики, і ні про яке "злиття" не йдеться.

Про це Володимир Зеленський заявив в ексклюзивному інтерв’ю Наталії Мосейчук на телеканалі "1+1".

"Обговорювали детально з президентом США про злиття України, про якісь за лаштунками домовленості між президентом США і президентом Росії без України. Про якісь нові умови, або старі умови, не враховуючи наш суверенітет чи наше бажання. Про всі ці речі ми дуже детально вчора говорили. Навіть говорили про декілька документів, про які сьогодні домовляються США і Росія — деякі платформи, я маю на увазі, на яких вони можуть зустрічатися і обговорювати", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що у розмові з Байденом говорив про те, що на будь-яких платформах чи нарадах, де буде йтися про Україну — навіть з країнами НАТО чи ЄС, де Україна не є членом — Київ буде суб'єктом.

"Україна цього вимагає, а Сполучені Штати це підтверджують, що Україна буде суб’єктом", — сказав президент.

За його словами, ніякого злиття, принаймні в їхній бесіді, президент Байден не підтвердив.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що завдяки США може з'явитися новий майданчик для перемовин із Росією.

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