Байден не пропонував Зеленському прямих переговорів з ватажками “ДНР” та “ЛНР”

Про таку можливість у розмові з президентом США навіть не йшлося.
Під час недавньої розмови Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом не йшлося про можливість прямих переговорів глави української держави із сепаратистами на Донбасі.
Про це глава держави повідомив в ексклюзивному інтерв’ю на каналі 1+1.
“Ні. Він мені не пропонував. Скажу відверто - про це в принципі не йшлося”, - підкреслив президент.
Володимир Зеленський також повідомив позицію французького президента, з яким він сьогодні мав телефонну розмову.
“Він [Макрон] постійно підтверджує, що треба зробити все, щоб Україна не залишилася віч-на-віч з сепаратистами, чого хоче Росія”, - підкреслив він.
Глава держави також пояснив, чому виникла необхідність залучити до врегулювання ситуації на Донбасі президента США.
“Україна продовжує жити не Мінськом єдиним, як то кажуть. Тому була задача залучити і мати зацікавленість з боку США. Потрібне було їхнє бажання. Мені здається, що воно є сьогодні”, - наголосив глава держави.
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