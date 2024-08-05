"Байден підіграє Україні": США знімуть обмеження на удари по РФ - експерт

На думку експерта, "у Байдена є і психологічні, і технічні, і адміністративні, і навіть політичні необхідності для ухвалення низки радикальних рішень".

Президент США Джо Байден може підвищити градус протистояння під кінець свого терміну та зняти обмеження Америки на удари України по Росії.

Таку думку висловив директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

"Хто б не став наступним президентом США - Камала Гарріс чи Дональд Трамп - Байдену треба міняти правила гри. Зараз ми бачимо ініціативу Адміністрації Байдена щодо зміни Верховного суду (який вважається консервативним і більш прихильним до республіканської партії - ред.), якщо це буде Трамп, обмеження виконавчих повноважень президентського офісу в сфері зовнішньої політики, економіки й передачі озброєння (в тому числі й Україні - ред.). Тому, цілком ймовірно, що в підготовці до Трампа Байден може дати Україні право робити більше", - вважає Краєв.

За його словами, якщо наступним президентом стане Камалі Гарріс, то залишиться той самий підхід до ведення зовнішньої політики, як зараз у Байдена.

"Від Гарріс всі, умовно кажучи, очікують що це буде "Байден версія-2" із перепрошивкою. Тобто, та ж сама доктрина, той самий підхід до України, Ізраїлю та Тайваню, але за більш молодого й ініціативного політика, якому треба засвітитися й показати, що вона розбирається в зовнішній політиці. Тому, поки Гарріс боротиметься з внутрішньою опозицією, формуватиме власний кабінет і свою зовнішню політику, Байден може дати українцям право завдавати удари вглиб території Росії", - додав експерт.

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Тому, на його думку, що "у Байдена є і психологічні, і технічні, і адміністративні, і навіть політичні необхідності для ухвалення низки радикальних рішень і щодо ударів по території Росії, і, можливо, ATACMS із цільною бойовою частиною на 350 км, і F-16".

"Ми вже побачили рішення про передачу ракет до F-16, чого ніхто не очікував. Тепер, можливо, американці все ж таки передадуть F-16 зі своїх запасів. Бо, вибачте, на всю Європу 350 F-16, в Америці - 1700. І це лише на складах, не в бойовому сервісі. Тому, насправді, так, Байден, цілком імовірно, підіграє нам в останні тижні свого президентства", - зазначив Краєв.

Нагадаємо, США не схвалюють дозвіл Україні бити їхньою зброєю по Росії. Пентагон оцінив наслідки цього рішення.

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