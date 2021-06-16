Байден писав мемуари, а Путін мав батька-аб'юзера і був КДБістською "Міллю": головне з біографій президентів РФ і США

Путін і Байден зустрічаються сьогодні у Женеві.

Президент США Джо Байден і глава Кремля Володимир Путін сьогодні, 16 червня, зустрічаються у Женеві. Саміту передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

ТСН. ua розповідає головні моменти із біографій очільника Білого дому Джо Байдена і глави Кремля Володимира Путіна.

Джо Байден

Склав присягу і перебуває на посаді президента США від 20 січня 2021 року

Двічі одружений, нині має двох дітей (ще двоє загинули) і п'ятеро внуків

Вважає себе ревним католиком

Не вживає алкоголь, виступає проти легалізації марихуани

Страждає з молодих років на заїкання,але йому вдалося це частково подолати

Вік: 78 років

Зріст: 182 см

Джозеф Робінетт Байден молодший, відомий як Джо Байден, народився 20 листопада 1942 року у Скрентоні (Пенсильванія, США). Вже у підготовчій школі Джо захоплювався спортом, грав у футбол, але через астму був змушений покинути це заняття. Вищу освіту він здобув в Університеті Делавера в Ньюарку, де вивчав історію і політичні науки. Згодом отримав ступінь доктора правознавства.

Вже у 30-річному віці Байден став сенатором США і перебував на цій посаді до 2009 року. У президенти Байден уперше балотувався в 1987 року, але зазнав невдачі. Тоді його промову звинуватили в плагіаті й Байден вибув з кампанії.

Вдруге він наважився йти в президенти у 2008 році. Одним із його конкурентів від демократичної партії був Барак Обама. Але знову Байден припустився помилки та необережно висловився про свого конкурента і його слова чимало американців розцінили як образу.

"Він перший топовий афроамериканець, прекрасно говорить, розумний, чисто вдягається і приємний на вигляд. Він — явище", — сказав тоді Байден.

Та вже у 2020 році Джо Байден став переможцем на президентських виборах у США, коли набрав 290 із необхідних 270 голосів виборців.

Відомо, що Байден найбільше цінує родину, але втрата найрідніших людей завдала йому найсильнішого болю в житті. Його перша дружина Нелія Гантер разом з їхньою донькою Наомі загинули в автокатастрофі 1972 року. Від шлюбу у нього залишилися двоє синів: Джозеф і Гантер. Старший Джозеф у віці 46 років помер від раку мозку. Йому ж Байден присвятив книгу мемуарів "Пообіцяй мені, тату".

Зауважимо, що вище згадане оповідання має 272 сторінки, а для українського читача особливо цікаво тим, що Байден описує свої шість поїздок до України, і спілкування як із представниками колишнього керівництва країни, так і своє розчарування через небажання тодішньої влади боротися з корупцією.

Нині Джо Байден перебуває у другому шлюбі із Джилл Трейсі. Вони мають спільну доньку Ешлі Блейзер.

У політиці Байден виступає за збереження санкцій проти Росії та проти повернення Росії до G7. А у нещодавньому телевізійному інтерв'ю президент Байден погодився із визначенням про Володимира Путіна "вбивцю". Нині Вашингтон активно підтримує Україну і має жорстку позицію щодо Росії.

Від сенатора до голови держави – політичний шлях Джо Байдена

Володимир Путін

Уперше став президентом у 2000 році

Сімейний статус: розлучений, має двох дітей

Зріст: 170 см

Вік: 68 років

Голова політичної партії "Єдина Росія"

Кандидат економічних наук

Майстер спорту із самбо і дзюдо

Володимир Путін народився в 1952 році у російському Санкт-Петербурзі в родині робітників із Тверської області. Рідні Путіна ніколи не обіймали високих посад і родина жила дуже бідно. Двоє братів Путіна померли у дитинстві. У Мережі є інформація, що батько Путіна нібито виколов вилами око його матері. Згодом обоє батьків Путіна померли від раку.

На четвертому курсі навчання в університеті Путіна завербували до КДБ як "позаштатного працівника", а незабаром взяли у структуру офіційно, де пропрацював до 1990 року. І під час роботи в спецслужбі навіть отримав агентурне ім'я "Міль".

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Після цього Путін потрапив на роботу у мерії Петербурга. У ті роки з ім'ям Путіна пов'язують створення першої валютної біржі у Петербурзі. Вже від 1996 року він перебрався до Москви і за три роки пройшов шлях від заступника керівника справами президента до секретаря Ради безпеки РФ. Вже у 1999 році Путін став прем'єром Росії. Тоді ж була здійснена серія терористичних актів: вибухи житлових будинків у Буйнакську, Москві і Волгодонську (тоді загинуло понад 300 людей), а також вторгнення бойовиків до Дагестану. Підозрюють, що мовляв це було вигідно Путіну: для створення сприятливої громадської думки перед введенням військ до Чечні та перемоги на виборах.

Вже наступного року Путін вперше став президентом РФ і одразу ж почав посилювати тиск на олігархів. Посаду глави держави Путін обіймав два терміни поспіль: після закінчення чотирьох років 14 березня 2004 року був обраний на другий термін. Втретє Путіна обрали на шестирічний термін у 2012 році після чотирирічного правління Дмитра Медведєва. 7 травня 2018 року Путін став президентом Росії учетверте.

У 2008 році, коли Кремль очолював Дмитро Медведєв, Росія напала на Грузію. А вже у 2014 році - захопила Крим і почала війну на Донбасі.

Путін розлучений, колишня дружина - Людмила Олександрівна Путіна. Подружжя виховало двох доньок. ЗМІ приписують Путіну зв'язок з ексгімнасткою Аліною Кабаєвою.

ТСН.ua

ТСН.ua зібрав найцікавіші подробиці про те, чому Байден та Путін обрали для зустрічі саме Женеву, де власне відбудуться самі переговори та яких результатів очікувати нам, українцям. Читайте про це за посиланням.

Новини світу: що вже сьогодні обговорять Байден і Путін у Женеві

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