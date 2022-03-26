Байден приїхав з візитом до Польщі: президен США відвідає українських біженців

Він вже зустрівся з військовими зі статисячного американського контингенту, що наразі перебуває в Європі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у суботу, 26 березня, відвідає українських біженців, які знайшли притулок у Польщі. Поїхати в Україну йому не дозволила служба безпеки - сказав президент. Натомість США виділять мільярд доларів на підтримку тих, хто вимушений був тікати від війни як усередині України, так і за її межами. Також Байден зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

Напередодні українці та поляки прийшли зустрічати американського лідера у Варшаві. Як це було - у сюжеті ТСН.

Українсько-польський мітинг зібрався у Варшаві поблизу готелю, де цю ніч проведе президент Сполучених Штатів Джо Байден, щоб голосно нагадати, чого від нього чекають вже не лише в Україні.

Також читайте Байден виступить у Польщі із великою промовою щодо війни в Україні: деталі

Захистити небо та надати зброю - заклики, які вигукує депутат польського Сейму, звучать однаково зрозуміло і для поляків, і для українців. Не лише через споріднність мов. Польща - це східний фланг НАТО. Тут цілком усвідомлюють, що наступний удар може бути нанесений на них. Щоб унаочнити кількість цивільних жертв в Україні, організатори мітингу просять людей на хвилину лягти долу. Тисячі живих намагаються вкластися на площі, але усім бракує місця. Це нагадування про український Маріуполь, де загиблих ховають на подвір’ях і дитячих майданчиках.

"Коли ми були в Європі, нас запитали (на той момент було 900 загиблих) що це за цифра? Це багато? І ми зрозуміли, що нам треба всім показати, що це надзвичайно багато, це море людей, наших найкращих людей", - каже організаторка мітингу Ярослава Гресь.

Танцюристи з ансамблю імені Вірського тримають свій фронт культурний. Український уряд відправив їх в Європу. Вони даватимуть великі концерти у світових столицях і збиратимуть допомогу українській армії. Їхній імпровізований виступ на площі без музики був під власний відлік і овації глядачів.

Президент Сполучених Штатів напередодні із Бельгії перелетів до Польщі. На військовій базі у Жешові він зустрівся з військовими зі статисячного американського контингенту, що наразі перебуває в Європі. Байден прийшов із піцою, пообідав із солдатами і подякував за службу. З-поміж іншого прохопився про мужність украінців, яку американські вояки буцімто зможуть побачити. Дехто вже витрактував це як натяк на перекидання натівського контингенту в Україну.

Але у Білому домі уточнили: їхня позиція незмінна - американські солдати битимуться лише за територію НАТО. "Коли ви там будете, ви побачите. Ви побачите жінок, молодих людей, які стоять просто перед клятим танком, кажучи: "Я не піду. Я захищатиму свою землю". Вони неймовірні", - каже Байден.

"Знаете, почему этого мишку зовут Персик? Потому что он такого же цвета, и такой пушистый, как персик. Я с Персиком здесь всегда не сплю": іграшкового ведмедика, що говорить голосом шестирічноі Мілани, українські активісти у суботу спробують передати президенту США особисто в руки. Байден має намір навідати українських біженців, що знайшли прихисток у Польщі.

З такою ж іграшкою не розлучається у лікарняній палаті у Києві Мілана. Її мама загинула на очах у родини від російського обстрілу, а сама дитина отримала поранення. У ведмедика є недитяча місія: просити усіх, в чиїх це силах, зупинити війну.

