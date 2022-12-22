Байден - про криваву війну Путіна: "Ми не бачили такого вторгнення від часів Другої світової"

Байден вважає, що Україна може досягнути успіху на полі бою.
Американський президент Джо Байден порівняв війну в Україні, яку розв'язав російський президент-диктатор Володимир Путін, із Другою світовою.
Про це Байден сказав під час спільної прескоференції за підсумками перегововорів із українським президентом у Білому дому.
"Ми ніколи не бачили від часів Другої світової війни великого вторгнення до європейської країни. Ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії. Путін думав, що він послабить Захід та НАТО, але натомість наші відносини лише зміцнилися. Я не бачу жодного послаблення підтримки України. Ми спілкуємося із нашими союзника", - впевнений Байден.
Інші заяви Байдена під час пресконференції
- Президент США Джо Байден наголосив, що російський диктатор Володимир Путін уже зазнав поразки у війні проти України. Він пояснив, що українці не сприймають президента Росії і він не зможе окупувати Україну.
- Також Байден заявив, що Росія навмисно напала на цивільних, інфраструктуру, щоб позбавляти людей їжі.
- Американський лідер наголосив, що Америка зосереджує свою допомогу на чотирьох пунктах: ППО, сотні артилерійських систем з десятків країн, також США працюють з іншими країнами, щоб дати Україні більше танків і зброї. До того йдеться про 200 тисяч боєзапасів.
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