Байден - про криваву війну Путіна: "Ми не бачили такого вторгнення від часів Другої світової"

Американський президент Джо Байден порівняв війну в Україні, яку розв'язав російський президент-диктатор Володимир Путін, із Другою світовою.

Про це Байден сказав під час спільної прескоференції за підсумками перегововорів із українським президентом у Білому дому.

"Ми ніколи не бачили від часів Другої світової війни великого вторгнення до європейської країни. Ми не бачимо, що Путін хоче змінити свої дії. Путін думав, що він послабить Захід та НАТО, але натомість наші відносини лише зміцнилися. Я не бачу жодного послаблення підтримки України. Ми спілкуємося із нашими союзника", - впевнений Байден.