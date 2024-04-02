Байден провалився з Конгресом, але надіє ще є: Бен Годжес – про військову допомогу Україні (відео)

Бен Годжес зізнався, що він розчарований, але водночас переконаний, що навіть якщо США нічого не зроблять, решта Європи точно може зробити більше, ніж робить зараз.

Однією з найбільших проблем на фронті є нестача боєприпасів для артилерії та ракет для ППО. І від минулого тижня президент України Володимир Зеленський почав активно коментувати цю проблему. Він дав низку інтерв’ю, в яких також закликає Палату представників Конгресу нарешті проголосувати за надання допомоги Україні. Але наразі жодних зміни не спостерігається. Були навіть припущення експертів, що ця історія може тривати аж до президентських виборів у США. Мовляв, це питання скоріше політичне, ніж військове.

Про те, чому США так повільно дають цю дуже важливу допомогу, і чи варто Україні взагалі її очікувати, в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

"Ну, звичайно, для мене соромно, що ми не змогли надати необхідну допомогу не тільки для того, щоб допомогти Україні перемогти, але й для того, щоб допомогти досягти того, що має бути стратегічним інтересом Сполучених Штатів і всього Заходу, тобто поразка Росії. Тому прикро, що ми тут зазнали невдачі. Але очевидно, що ви, усі ваші слухачі та український уряд бачите, що просто зараз на це впливає внутрішня політика США. У нас є дуже невелика меншість у Конгресі, яка фактично здатна тримати в заручниках бажання більшої частини Конгресу, яка полягає в тому, щоб надати допомогу Україні", – пояснив він.

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Бен Годжес вважає, що Байден провалився з Конгресом, але надіє ще є.

"Ще у лютому, я думав: гаразд, це буде зроблено в березні. Очевидно, що цього не сталося. І зараз я постійно читаю звіти людей, які кажуть, що, на їхню думку, це нарешті станеться вже у квітні. Я не знаю, але Україна не може на це чекати. Отже, Конгрес провалюється. Але мушу сказати, що президент Байден теж провалився. Президент Байден погано сформулював, чому це важливо для Сполучених Штатів, щоб Україна перемогла, щоб Україна не просто вижила, а перемогла Росію, що це в наших стратегічних інтересах. І тому президент має зробити набагато кращу роботу, звернувшись до американського народу та знайшовши шляхи, як це зробити", – наголосив американський генерал.

Годжес зізнався, що він розчарований, але водночас переконаний, що навіть якщо Сполучені Штати нічого не зроблять, решта Європи точно може зробити більше, ніж робить зараз.

"Я маю на увазі, що економіка всього Європейського Союзу затьмарює економіку Росії. А потім ви рахуйте, що можуть виробляти Туреччина та Велика Британія, Канада тощо. Немає причин, щоб ці країни не зробили набагато більше, попри провал Сполучених Штатів. І тому йдеться про політичну волю, а не про промисловий потенціал", – зазначив офіцер армії США у відставці.

Бен Годжес розповів, що він живе у Європі і справді має відчуття, що все більше європейських країн нарешті усвідомлюють загрозу.

"Очевидно, президент Франції Макрон був дуже активним. Президент Чехії Павел був дуже активним. І я відчуваю, що найближчими місяцями у вас буде набагато більше боєприпасів. Але просто соромно. Трагічно, що вони так довго не надходять в Україну", – підсумував генерал Годжес.

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Нагадаємо, Бен Годжес також заявляв, що на Заході переоцінюють диктатора Володимира Путіна. Водночас, генерал зазначив, що мета Кремля полягає у захопленні Харкова та повторному наступі на Київ.