Байден та Ердоган допомагають звільняти українських бранців, яких незаконно утримує Росія - Зеленський

Зеленський зазначив, що Росія прислухається до президентів США та Туреччини.

Україна намагається повернути своїх полонених, яких незаконно утримує Росія. Через це Зеленський уже звернувся до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та США Джо Байдена.

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Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"У нас є верифікований повний список. Він переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом. У нього була зустріч із президентом РФ. І на рівні контактних груп списки було передані російській стороні. Я хочу йому подякувати (Ердогану, - ред.), бо він просив за кримських татар, бо для нього це особисте питання. Я йому подякував, чекаємо на відповідь, але її поки що нема", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що полонених українців допомагають звільняти і впливові політики, зокрема Ердоган та Байден.

"Також усі люди, які сьогодні спілкуються із президентом Росії, а це - Шарль Мішель, пані Меркель, пан Байден теж про це говорять. Ми чекаємо на розмову президентів США і Росії. Список полонених переданий і ми очікуємо, що це питання буде піднятим. Є питання прямої домовленості із Росією на цю тему. Бо поки те, що я бачу, окрім того про що домовлялись ми та узгоджували потім Єрмак і Козак, про що домовлялись ми з Путіним, то окрім цих обмінів, ніякі обміни в інших форматах не спрацювали. Я до всіх лідерів звертався. І зараз списки передав Ердоган та Байден і мені здається, що вони достатньо впливові. Росія їх не слухає, але точно прислуховується. Є різні списки: по одних постійно піднімають питання на Мінських засіданнях, є списки щодо кримських татар. Є списки наших полонених, які перебувають на території РФ", - сказав Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що офіс "Кримської платформи" працює також і над тим, щоб допомагати сім'ям незаконно затриманих українців.

"Окремо щодо пошуку людей, про яких ми не знаємо, де вони, наприклад щодо кримських татар, які жили в Криму чи потрапили за ґрати. Окремо питання також щодо допомоги сім'ям, які залишились без свої чоловіків, бо їх арештували через політичні переконання, то по цьому працює офіс "Кримської платформи", - сказав президент.

Нагадаємо, за період перемир'я, яке встановлене на Донбасі від 27 липня 2020 року, кількість незаконно затриманих громадян збільшилася на 70 осіб.

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