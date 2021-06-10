Байден в Європі має посилити координацію для відповідей на дії Москви

Байден не приховує, його пріоритет - налагодження стосунків з ображеними попередником партнерами.

Під час своєї першої поїздки до Європи президент США Джо Байден пообіцяв, що на переговорах заявить Путіну про неприпустимість порушення суверенітету інших країн. І попередив Росію про наслідки, якщо та займатиметься шкідливою діяльністю. Сполучені Штати і Європа планують посилити координацію для відповідей на дії Росії. Тим часом, Москва перед зустріччю американського і російського президентів підготувала Байдену свій сигнал.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Намагатиметься виправити те, що накоїв Трамп - перед своїм першим президентським візитом до Європи Джо Байден не приховує, його пріоритет - налагодження стосунків з ображеними попередником партнерами. І переговори почне з главою британського уряду. З Борисом Джонсоном Байден має погодити нову так звану "Атлантичну хартію", де буде вказано напрямки спільної роботи країн, зокрема, сфери клімату та безпеки. Й останнє питання - вочевидь, не минеться без обговорення Росії.

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Перед початком візиту Байдена і перед зустріччю у Женеві 16 червня Путін надіслав Заходу потужний сигнал - визнав Фонд боротьби з корупцією Навального екстремістською організацією - тобто, фактично заборонив діяльність російської опозиції. Політичні оглядачі запевняють, у такий спосіб російський президент хотів підкреслити, що на перемовинах не обговорюватиме внутрішню політику своєї держави. Рішення визнати фонд Навального екстремістським - різко критикують США і Британія. А от Джо Байден перед зустріччю з Путіним зрештою застерігає Росію.

«Ми не прагнемо конфлікту з Росією, ми хочемо стабільних передбачуваних відносин. Наші дві країни розділяють неймовірні обов'язки, зокрема забезпечують стратегічну стабільність та підтримку угод про контроль над озброєннями. Я ставлюся до цієї відповідальності серйозно, але мені було ясно, що Сполучені Штати реагуватимуть рішуче та конструктивно, коли російський уряд займатиметься шкідливою діяльністю», - заявив президент США.

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Після зустрічей з Борисом Джонсоном та королевою Єлизаветою ІІ американський президент вирушить на саміти Великої сімки та лідерів НАТО. А після - на саміт ЄС-США, де зі своїми європейськими партнерами планує посилити координацію для відповідей на дії Москви. Принаймні, про це йдеться у чернетці саміту, з якою ознайомилося агентство «Блумберг».

Працювати планують над загрозами, що надходять з Москви - від кібератак до дезінформації. А ще мають намір зміцнити співробітництво у сфері застосування санкцій проти Росії.

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