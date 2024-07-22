Байден виходить з перегонів і ставить на Гарріс: як відреагував Зеленський і що буде з Україною

Усі 50 голів Демократичної партії підтримали віцепрезидентку Камалу Гарріс. На її кампанію вже пожертвували майже 47 млн доларів. Своєю чергою Дональд Трамп збирає компромат на демократку та закликає до нових дебатів.

Чому Байден прийняв таке рішення, хто така Камала Гарріс та що вона говорила про Україну - дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Байден зійшов з президентської дистанції

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів. Проте виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну. Напередодні стало відомо, що лідери Демократичної партії та головні донори закликали Байдена вийти з президентських перегонів. Така позиція пояснювалась тим, що чинний президент не зможе перемогти у виборах в США, а також не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в Конгресі. Також 18 липня стало відомо, що президент вже втретє хворіє коронавірусом.

Зеленский про рішення Байдена

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення голови Білого дому Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. На свій сторінці у соцмережі X Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку України.

"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, була і продовжує бути критично важливою."

Крім того, Зеленський заявив, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам’ятаються як сміливі кроки президента Сполучених Штатів, які він приймав у складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої ​​війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися."

Фото: Associated Press

Байден переграв Путіна?

Примітно, що вихід очільника Білого дому Джо Байдена із перегонів у президентських виборах - це "один із болісних ударів по Путіну". Так вважає Політолог Вадим Денисенко. Таку думку він висловив на своїй сторінці у Фейсбук.

"По-перше, це прецедент. Брєжнєв так не пішов, Черненко і Андропов також. Зрештою , досі в світі лідери такого рівня не йшли так, мені здається. Росіяни хочуть бачити наступника, бо реально найбільше (підкреслюю, найбільше), в політичному плані, бояться смерті Путіна і відсутності наступника. Байден ніби каже Путіну: "де наступник?". А Путін говорить їм: наступника не буде."

По-друге, на його думку, російська пропаганда готувалася, що Байден вийде із президентських перегонів.

"І поки головний їхній посил дуже примітивний і озвучив його спікер Володін: "Байдена надо привлекать к ответственности за развязанный конфликт на Украине, разрушение экономики стран Европы и санкционную политику против РФ и других стран". Це головна лінія контратаки, чи точніше захисту, росіян. І вона тупа, бо розрахована виключно на частину росіян та невелику частину країн глобального півдня."

Денисенко вважає, що "Байден переграв Путіна. І це розуміє велика частина оточення Путіна".

"Я ні в якому разі не хочу робити лінійних висновків в цьому аспекті. Просто маємо розуміти: ця історія буде мати продовження в той момент, коли Путін похитнеться. Біологічний годинник все одно спрацює. Символічні речі, а добровільний відхід Байдена - символічний, працюють інколи ефективніше за репресивні чи воєнні операції."

Байден ставить на Гарріс

Про вихід із передвиборчих перегонів Джо Байден повідомив увечері 21 липня 2024 року. У своїй заяві президент США подякував за роботу віце-президентці Камалі Харріс, назвавши її екстраординарним партнером. Згодом у соцмережі Х Байден опублікував новий допис, у якому закликав підтримати на виборах нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.

"Мої колеги-демократи, я вирішив не висувати свою кандидатуру та зосередити всю свою енергію на своїх обов’язках президента до кінця свого терміну. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це."



Зауважимо, що це перша відмова кандидата від передвиборної боротьби з часів війни у ​​В'єтнамі: у 1968 році чинний президент-демократ Ліндон Джонсон на тлі антивоєнних протестів зняв свою кандидатуру, а його віце-президент програв вибори республіканцю Річарду Ніксону. Раніше у ЗМІ припускали, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів сме через стан з доров’я і тиск спонсорів, які ставили під сумнів його дієздатність через вік. У разі перемоги на виборах на закінчення наступного терміну йому було б уже 86 років. Тиск на Байдена посилився від однопартійців після провалу на дебатах з Трампом, а також низки подальших конфузів. Зокрема, представляючи публіці президента України Зеленського, Байден назвав його "Путіним", а згодом назвав Камалу Харріс "віце-президентом Трампом".

Гарріс підтримали

Наразі відомо, що усі 50 голів штатів Демократичної партії підтримали Камалу Гарріс як нову кандидатку у президенти США від партії. Голови провели телефонну конференцію після того, як Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру від партії.

"Після оголошення Байдена наші члени негайно зібралися, щоб об’єднатися за кандидата, який має послужний список перемог на важких виборах і який є доведеним лідером у питаннях, які важливі для американців: репродуктивна свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, справедливість, реформи та відновлення економіки."

Зазначається, що такий сигнал підтримки є останньою ознакою того, що лідери партії намагаються об'єднатися навколо чинної віцепрезидентки. В свою чергу, Камала Гарріс заявила, що для неї «велика честь» отримати підтримку президента Джо Байдена і вона має намір "заслужити та виграти» номінацію на посаду президента від Демократичної партії. Про це повідомляє CNN.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати Демократичну партію — і об'єднати нашу націю — для перемоги над Дональдом Трампом і його екстремістською програмою „Проєкт 2025“."

Крім того, після повідомлення про вихід Байдена з перегонів американці зібрали на передвиборчу кампанію Гарріс $46,7 мільйона. Про це відзвітувала онлайн-платформа зі збору коштів для Демократичної партії ActBlue.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Хто така Камала Гарріс?

Нагадаємо, що Камала Гарріс увійшла в історію, коли Джо Байден влітку 2020 року номінував її на роль віцепрезидентки. На другій за впливовістю посаді в США вона стала не лише першою жінкою, але і першим представником не білого населення Америки. Камалі Гарріс 59 років, вона народилася 20 жовтня 1964 року в каліфорнійському Окленді в інтернаціональній родині вчених-іммігрантів. Гарріс отримала ступінь бакалавра у сфері політології та економіки в Говардському університеті. Потім Гарріс закінчила юридичний коледж Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, ставши володаркою ступеня доктора права. Свою адвокатську ліцензію вона отримала в 1990-му. Гарріс стала першим темношкырим окружним прокурором в історії штату Каліфорнія. У 2011−2017 роках Камала Гарріс працювала вже генеральною прокуроркою Каліфорнії — на цю посаду її обирали двічі. Гарріс стала першою жінкою на цій посаді і, знову ж таки, першим представником темношкірого населення США.

Під час президентства Барака Обами ім'я Камали Гарріс згадували в ЗМІ серед можливих кандидатів на пост генерального прокурора США. Однак вона публічно заявила, що її не цікавить ця посада. У 2016 році вона оголосила про свій намір балотуватися в Сенат США від штату Каліфорнія. Демократична партія підтримала її кандидатуру. Крім того, її публічно підтримали президент Барак Обама і віце-президент Джо Байден. На виборах вона здобула впевнену перемогу, добившись крісла в Сенаті (перша темношікра сенаторка від Каліфорнії), і пообіцяла захистити іммігрантів від політики новообраного глави держави Дональда Трампа. З 2018 року Гарріс входила також до складу судового комітету Сенату США . У січні 2019 року Гарріс оголосила про те, що має намір балотуватися на пост президента США. Протягом перших 24 години після цієї заяви вона побила рекорд Берні Сандерса (2016 року) за найбільшою кількістю пожертв, зібраних за добу після висування — Гарріс зібрала понад $1,5 млн.

Однак в грудні 2019 го Камала Гарріс заявила, що знімає свою кандидатуру і не братиме участі в гонці. На той час її рейтинг істотно знизився на тлі інших можливих номінантів. Проте, влітку 2020 року ім'я Камали Гарріс знову опинилося на сторінках американських ЗМІ. 12 червня The New York Times охарактеризувала Гарріс як фаворитку серед кандидатів на пост віце-президента — оскільки лише вона має достатній досвід і є при цьому представницею темношкірого населення США. А 26 червня CNN повідомила, що оточення Байдена вважає Гарріс одним з чотирьох топ-кандидатів у віцепрезиденти. 11 серпня Джо Байден підтвердив, що зупинив свій вибір саме на ній.

"Мені випала велика честь оголосити, що я вибрав своїм соратником Камалу Гарріс — безстрашного борця за простих людей, одну з найкращих державних службовиць у країні."

І от не встиг Байден заявити, що виходить з президентських перегонів-2024 і ставить на Гарріс, як команда Трампа вже почала готувати кампанію з дискредитації віцепрезидентки Камали Гарріс. Про це пише New York Times, посилаючись на поінформовані джерела. Ба більше, Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього. З такою пропозицією Трамп виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів. Трамп у своїй соцмережі написав, що будь-хто, хто стане кандидатом від Демократичної партії, має зустрітися з ним саме на Fox News, "а не на дуже упередженому ABC". Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC.

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Камала Гарріс про Україну

Важливо, що Віце-президентка США підтримувала Україну ще під час передвиборчої кампанії 2020 року. Тоді вона засудила російську агресію та анексію Криму.

“Незаконна окупація Криму Росією є грубим порушенням міжнародних норм, за якими рухався світ з часів Другої світової, так само як і підтримка Росією бойових операцій на сході України та кібератаки."

Після повномасштабного вторгнення Росії Гарріс заявила, що українці захищають не лише свої сім’ї та будинки, але й борються за свободу.

"Увага всього світу наразі прикута до українців. Вони борються не лише за захист своїх домівок і сімей, а й за захист своєї демократії, свободи, суверенітету та територіальної цілісності. І вони переможуть."



До того ж Гарріс критикувала своїх американських колег з приводу затягування у постачанні допомоги Україні.

"Коли ми говоримо про роль Америки у підтримці України — ми маємо бути непохитними й не можемо дозволити собі гратися у політичні ігри. Зараз для них нема місця."

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