Байден виступив у Польщі і говорив про Україну: головне з промови президента США

Президент США наголосив, що Україна ніколи не стане жертвою Росії.

Президент США Джо Байден виступив у Варшаві 21 лютого і пообіцяв підтримку Україні та Молдові, звернувся до росіян та нагадав РФ, що означає напад бодай на одну країну-члена НАТО.

ТСН.ua зібрав головні тези з виступу Байдена у Польщі напередодні роковин вторгнення Росії до України.

Путін втратив силу

Президент США у центрі Варшави у виступу перед численною публікою заявив, що президент Росії Володимир Путін уже втратив свої сили, а демократія є, була і буде назавжди.

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"Тому ми говоримо про мир. Це те, що я вчора (20 лютого – ред.) хотів передати українцям. І президент Зеленський сказав, що наша боротьба сьогодні означатиме те, як житимуть наші діти та онуки", – заявив Байден.

Він також наголосив, що "диктатор, який прагне відродити імперію, ніколи не подолає любов народу до свободи, а Україна ніколи не стане жертвою Росії".

Воєнні злочини

Президент США нагадав про багато "брутальних злочинів проти людства" з боку Росії, які вона скоїла в Україні. Політик наголосив, що "ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів".

"Російські військові та найманці скоїли військові злочини: вбивали цивільних, ґвалтували жінок, бомбардували житлові будинки, крали українських дітей. Вони руйнували школи та дитбудинки. Ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів, які Росія здійнила в Україні", – зазначив Байден.

Підтримка для України

Американський лідер подякував Польщі та її громадянам за підтримку України і закликав робити це надалі. Водночас він зазначив, що треба бути чесними: захист свободи – це не те, що можна зробити за день або за тиждень.

"Це дуже тривалий процес. І Україна далі бореться проти цієї довготривалої навали війни. Це може тривати довго, і багато ще буде трагедій. Наші партнери, наші союзники, Сполучені Штати підтримуватимуть Україну у їхній боротьбі за свою незалежність", – запевнив очільник Білого дому.

Він додатково наголосив, що США та держави у складі НАТО ніколи не втомляться підтримувати Україну до її перемоги.

Фото: Associated Press

Важкі місяці для України

Американський лідер попередив, що наступні місяці надалі будуть важкими для українців, коли вони захищатимуть свою країну.

"Диктатор не зможе відновити імерію. Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі і дуже гіркі дні. Перемоги і трагедії", – зауважив Байден.

Молдова

Американський лідер також наголосив, що для нього дуже важливо підтримувати жителів Молдови.

"… ми говоримо і про Молдову. Тому що мені дуже важливо підтримувати вільних людей у Молдові. Я хотів би попросити вас поаплодувати жителям Молдови, президентці пані Санду", – сказав Байден.

Санкції

Байден анонсував цього тижня оголошення нових санкцій проти Росії за вторгнення до України, щоб РФ "заплатила ціну за свої злочини".

"Всі, хто відповідальний за цю війну, будуть покарані за злочини, вчинені росіянами. Захист свободи – це питання не одного року чи періоду. Це завжди важливо", – сказав президент США.

Звернення до росіян

Байден звернувся до росіян і запевнив, що США не збираються руйнувати чи атакувати Росію.

"Сполучені Штати Америки не збираються руйнувати Росію, ми не збираємось атакувати Росію. Мільйони російських громадян хочуть жити у мирі зі своїми сусідами, вони ніколи не були ворогами. Це трагедія", – заявив очільник Білого дому.

Він наголосив, що рішення про війну проти України ухвалив Путін, і "це його вибір – як довго триватиме ця війна".

"Він може зупинити війну. Якщо Росія припинить цей напад і вийде з України – це буде кінець війни, якщо Україна припинить протистояти ворогові – це буде кінець України", – наголосив президент США.

Водночас він запевнив, що Україна зможе постояти за себе.

Росія і НАТО

Байден нагадав Росії, що напад на одну з країн НАТО вважається нападом на всі території Альянсу.

"В Росії це знають: наступ проти однієї з країн НАТО – це напад на всі території НАТО. Протягом останнього року США створили коаліцію зі своїми партнерами для протистояння Росії. І це боротьба не проти чогось, це боротьба за щось – за те, що ми хочемо побудувати, що ми хочемо покращити, побудувати мир", – сказав американський лідер.

Він додав, що рішення щодо миру протягом наступних п’яти років впливатимуть на наступни 10 років. Політик наголосив, що треба робити вибір між хаосом та стабільністю.