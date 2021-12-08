Байден VS Путін: розмова стала черговим обміном занепокоєннями та попередженнями

Важливою новиною для України є те, що США дуже чітко дають зрозуміти - вони виступають категорично проти жодних червоних ліній

Розмова президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стала черговим обміном занепокоєннями та попередженнями. Принаймні у тій частині, яка стосувалась України.

Про це у коментарі ТСН.ua сказала директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

"Судячи з повідомлення Кремля, Путін повторив свою мантру про загрозу з боку України та НАТО з вимогою письмових гарантій не розширення Альянсу, Байден висловив глибоке занепокоєння нарощуванням військ та попередив про санкції. Обговорення усіх цих чутливих питань президенти делегують відповідним представникам для "предметного" обговорення", - зазначила вона.

За словами Гетьманчук, важливою новиною для України є те, що США дуже чітко дають зрозуміти - вони виступають категорично проти жодних червоних ліній: і своїх (що необов'язково добре для України), і російських.

"Ризикну припустити, що навіть ті в Адміністрації Байдена, які скептично ставляться до інтеграції України в НАТО, навряд чи сприймуть ідею письмових гарантій про не розширення Альянсу. Інше питання - виконання Мінських домовленостей. Не виключаю, що тут якраз можуть бути ті, в оточенні Байдена, хто вважає, що Україна могла б виявити більш компромісну позицію і тим самим хоча б тимчасово "зняти напругу", - наголосила директорка Центру "Нова Європа".

Гетьманчук певна, що важливо також, що США перебувають в чіткому контакті і координації з українськими партнерами, чого не було, скажімо, в перші півроку президентства Байдена, коли українське керівництво дізнавалось про деякі кроки США на російському напрямку з інших, не американських дипломатичних джерел. Це стосується також координації з європейськими союзниками, яка дуже добре була налагоджена в часи віце-президентства Байдена, але так само кульгала в перші півроку його президентства.

"Наразі бачимо оновлення цієї політики", - сказала вона.

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Чи допомогла ця розмова знову деескалувати ситуацію, за словами директорки Центру "Нова Європа", можна буде побачити в найближчі тижні. Так само буде зрозуміло, чи ціна, яку озвучив Байден, була сприйнята Путіним як достатньо висока, аби вдаватись до військових дій.

"Можу також припустити, що досить швидко може відбутись чергова розмова, оскільки Байден щиро вважає прямий діалог найкращим способом вирішення всіх питань, а Путін цим вже втретє за півроку успішно користується, щоб підживлювати міф про дві супердержави, які вирішують долю світу" ,- резюмувала вона.

Нагадаємо, 7 грудня, відбулися переговори російського президента Володимира Путіна та його американського колеги Джо Байдена. Все спілкування, яке тривало 2 години, було у закритому режимі. Це були другі великі перемовини Джо Байдена з Володимиром Путіним.

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