"Байден заявив Путіну, що стоятиме на захисті України" - Кулеба прокоментував зустріч президентів США і РФ

17 червня на телеканалі "1+1" обговорюють зустріч лідерів США і РФ у Женеві, де однією з тем Байдена і Путіна було українське питання.

У США заявляють, що "жодних домовленостей про Україну без України не може бути".

Про це під час ефіру ток-шоу "Право на владу" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Розмова між ними (Байденом і Путіним - Ред.) була предметною і вони дуже добре один одного розуміли, тому що президент Байден ще в статусі віце-президента з перших днів агресії Росії проти нашої держави знає цей файл, знає це питання. Президент Байден був однозначно на боці України. Ми (Україна - Ред.) не були між ними. Президент Байден чітко заявив Путіну, що він твердо і непохитно стоятиме на захисті територіальної цілісності і суверенітету України", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба додав, що 17 червня мав розмову із заступницею держсекретаря Вікторією Нуланд, яка детально поінформувала про зміст розмови, в тому числі в частині України:

"Вона сказала дуже важливі слова: "Запевняю вас, що ні президент Байден, ні вся наша команда не відступить від правила - жодних домовленостей про Україну без України", - акцентував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у прямому ефірі програми "Право на владу" телеведуча Наталія Мосейчук прокоментувала бойкот, який оголосила фракція "Європейська солідарність" каналу "1+1". Мосейчук запевнила, що критика від "Євросолідарності", яку почула за останні дні на свою адресу, її не ображає.

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