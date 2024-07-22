Байден знявся з президентських виборів у США: реакція України, Росії та ЄС

У Європі реагують на вихід Джо Байдена із президентських перегонів. Колеги дякують йому за роботу, а члени європейських урядів - бажають удачі його наступнику чи наступниці від Демократичної партії США.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки "Радіо Свобода" в Брюсселі Зоряни Степаненко.

Європейські політики дякують президенту Джо Байдену за його роботу та лідерство в часи, коли на європейському континенті війна. А також – за надійність США як партнера для Європи.

Високу оцінку своєї роботи Джо Байден отримав від очільників урядів Британії, Німеччини, Польщі, Чехії, Іспанії. Педро Санчес, зокрема, зазначив, що США під керівництвом Байдена показували приклад підтримки України, яка бореться з російською агресією. А Дональд Туск назвав рішення чинного президента США вийти з перегонів – найважчим у його житті. Поки невідомо, хто його замінить на цій дистанції, але хто б не був - європейські чиновники бажають йому (чи їй) успіху. Уникаючи прямої підтримки того чи іншого кандидата.

Президент США

"Бажаю всього найкращого кандидату від Демократичної партії, який займе місце Байдена у перегонах. Американцям вирішувати, кого вони хочуть бачити у Білому домі. Звичайно, те, хто там виявиться, суттєво вплине на трансатлантичні стосунки. Але це рішення громадян США. Не хочу втручатися. Не думаю, що наша роль – розповідати американцям, що їм робити, або висловлювати симпатії до того чи іншого кандидата", - сказав Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Жозеп Боррель

Ультраправі політики, яких вважають проросійськими, впевнені у перемозі Дональда Трампа. Відповідні дописи у соцмережах - зробили британець Найджел Фарадж та німець Максиміліан Кра - лідер “Альтернативи для Німеччини”.

У Кремлі сказали, що рішенню Байдена не здивувалися. І що пріоритетом для Росії – залишається її власний розвиток та досягнення своєї мети у війні проти України.

Володимир Зеленський написав у соцмережах, що Україна вдячна Байдену за підтримку, яка була і залишається критично важливою. Український президент також висловив сподівання, що продовження потужного лідерства США не дозволить Росії перемогти.

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