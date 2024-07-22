Байден знявся з виборів: чому президент США зійшов із перегонів, хто його замінить та яка реакція світу

Реагуючи на рішення Байдена, Трамп посипав на його адресу звинуваченнями. Водночас однопартійці республіканця закликали чинного президента США вже скласти його повноваження.

Президент США Джо Байден зійшов із президентських перегонів і запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. У світі відреагували на таке резонансне рішення. Не залишились осторонь зі своїми коментарями і в конкурентній Республіканській партії США, де почали вимагати відставки Байдена.

Що відомо про відмову Байдена від участі у виборах, чи піде він у відставку, кого тепер висунуть демократи та як відреагували у світі, – читайте на ТСН.ua.

Байден зняв свою кандидатуру з виборів

На сайті Білого дому 21 липня була опублікована заява, в якій Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. Водночас він зазначив, що виконуватиме обовʼязки до кінця нинішнього терміну на посаді.

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У заяві Байден вказав, що для нього є великою честю служити американському народу.

"І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на обов’язках президента до кінця свого терміну", – оголосив президент США.

Зауважимо, протягом останнього місяця наростали заклики до Байдена знятися з президентських перегонів. Зокрема, до цього закликали лідери Демократичної партії та головні донори. Вони висловлювали переконання, що політик не зміг би здобути перемогу, що він не здатен змінити сприйняття його віку в суспільстві та не зміг би досягти більшості в Конгресі.

Як Байден ухвалив рішення вийти з перегонів: деталі від ЗМІ

Як повідомило Politico з посиланням на анонімні джерела, Байден, який у своєму будинку на узбережжі штату Делавер лікується від COVID-19, почав усвідомлювати ввечері 20 липня, що його кампанія з переобрання на другий термін провалюється.

Останні кілька днів американський лідер проводив зустрічі зі своїми помічниками, і вони намагалися визначити шлях до перемоги у виборах. Проте вже 20 липня Байден заявив своєму найближчому оточенню, що готовий до альтернативного завершення. На обговоренні припинення кампанії Байдена були присутні провідні радники та керівництво його штабу.

Коли рішення щодо зняття кандидатури Байдена було ухвалено, президент особисто зателефонував віцепрезидентці Камалі Гарріс, голові штабу Джеффу Зінтсу та голові кампанії Джен О'Меллі Діллон, щоб повідомити їм про це. Також він провів розмови з радниками Білого дому перед офіційним оголошенням про вихід із перегонів.

Politico зазначає, що рішення Байдена стало несподіванкою для більшості інших працівників Білого дому та передвиборчої кампанії, які не бачили ознак, що президент хоче переглянути свою участь у виборах.

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Байдена замінить Камала Гарріс?

Після своєї заяви Байден опублікував у Мережі нове повідомлення, в якому запропонував замість себе кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс, і закликав підтримати її на виборах:

"Моїм першим рішенням як кандидата від (Демократичної – ред.) партії 2020 року було обрати Камалу Гарріс своєю віцепрезиденткою. І це було найкраще рішення, яке я ухвалював. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидаткою від нашої партії цього року. Демократи, настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Зробімо це".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Байден знявся з виборів! Замість нього Гарріс!

Своєю чергою Гарріс заявила про згоду боротися за висування кандидаткою у президенти від Демократичної партії:

"Пишаюся тим, що мою кандидатуру підтримав президент Байден. Маю намір заслужити висування кандидатом у президенти".

Гарріс подякувала Байдену, відзначивши його здобутки:

"Цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив протягом свого життя на службі: ставить американський народ і нашу країну понад усе".

Віцепрезидентка пообіцяла зробити все, що в її силах, аби об’єднати Демократичну партію та американську націю – "щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025".

За інформацією видання CNN, донори Республіканської партії готові підтримати кандидатуру Гарріс на посаду президента.

Камала Гарріс та Джо Байден / Фото: Associated Press

Республіканці закликали Байдена піти у відставку

Політик-республіканець, спікер Палати представників США Майк Джонсон прокоментував заяву Байдена про вихід із президентських перегонів та закликав його негайно піти у відставку.

"Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 млн американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена "партія демократії" довела прямо протилежне", — написав Джонсон у Мережі.

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Він також назвав Гарріс співвласницею провалу адміністрації Байдена:

"Перспективи партії зараз не кращі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, яка є співвласницею катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена".

"Якщо Джо Байден не готовий балотуватися в президенти, він не може бути президентом. Він повинен негайно піти у відставку", – наголосив спікер Палати представників.

Реакція Трампа на рішення Байдена

Коментуючи на рішення Байдена, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп накинувся на політика зі звинуваченнями, назвавши того "найгіршим президентом країни". Республіканець заявив, що "шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти". За словами Трампа, "він здобув посаду президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу".

"Подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів", – посипав Трамп звинуваченнями на адресу Байдена.

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Чи піде Байден у відставку?

Речник Білого дому Ендрю Бейтс повідомив, що Байден не збирається йти у відставку до закінчення президентських повноважень.

"Президент Байден успадкував від свого попередника економіку у стані вільного падіння, стрімке зростання насильницьких злочинів і альянси, що розвалюються. Він змінив ситуацію, забезпечивши найвище економічне зростання у світі та найнижчий рівень насильницьких злочинів майже за 50 років, а також збільшивши НАТО як ніколи раніше", – заявив Бейтс.

Він сказав, що Байден "з нетерпінням чекає на закінчення свого президентського терміну та досягнення нових історичних результатів для американського народу".

Речник Білого дому також повідомив, що зараз президент займатиметься зниженням витрат, створенням робочих місць і захистом соціального забезпечення.

Як на зняття Бадейна з виборів відреагував світ?

Росія

Увечері 21 липня щодо рішення Байдена з’явилися перші коментарі із Кремля.

"До виборів ще чотири місяці, і тим часом багато що може змінитися, тому ми повинні стежити за ситуацією", – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Він додав, що "для Росії у пріоритеті досягнення цілей "спецоперації", а не результати виборів у США".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков / Фото: Associated Press

Зі своїми коментарями виступила і речниця російського МЗС Марія Захарова:

"Наступним кроком має бути розслідування співучасті ЗМІ та політичних кіл США, які приховували правду про ментальний стан Байдена шляхом маніпулювання громадською думкою та підігруючи одній політичній партії".

Україна

Реагуючи на вихід Байдена із президентських перегонів, український лідер Володимир Зеленський подякував американському колезі за підтримку держави.

"Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була і продовжує бути критично важливою", – написав Зеленський у Мережі.

Він зауважив, що що за останні роки було ухвалено багато важливих рішень. Вони запам’ятаються як сміливі кроки президента США, які він робив у складні часи.

"Ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство. Він підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої війни. Нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і ми щиро сподіваємося, що продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися", – йдеться в заяві президента України.

Джо Байден та Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Британія

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що поважає рішення Байдена відмовитись від участі у виборах, і чекає на плідну роботу з президентом США до кінця його повноважень.

"Я знаю, що так він робив протягом усієї своєї видатної кар’єри, він пухвалив своє рішення на основі того, що, на його думку, є найкращим для американського народу", – написав Стармер у Мережі.

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