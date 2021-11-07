"Байрактар" перейменувати на "Бандеру": якою може бути нова назва для турецьких безпілотників

У США заявили про скупчення російських військ біля українського кордону. Українська розвідка загрози негайного нападу не підтвердила.

Президент Росії Володимир Путін поїхав цього тижня на місце власного злочину - до окупованого за його наказом українського Криму, щоб узяти участь у святкуванні їхнього Дня народної єдності. І, з якогось дива, провести саме там, в анексованому Севастополі, засідання Вищої державної ради союзної держави Росії та Білорусі.

Цікаво, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко досі візитів на окупований півострів уникає. І цього разу "засідав" з Путіним по відеозв'язку. Хоч і кокетливо заявив, що давно хоче до Криму, але Путін його просто не запросив. Про це 7 листопада ідеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Поки ж у Севастополі демонстрували Лукашенку, як на практиці Москва приєднує до себе території, в Києві вибухнуло нове гучне розслідування. Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили докази, як нині перший заступник голови РНБО і голова Комітету з розвідки при президентові Руслан Демченко допомагав Віктору Януковичу просунути скандальні Харківські угоди. Вони дали офіційне право російському Чорноморському флоту перебувати на території Криму. Журналіст Юрій Бутусов наголошує, що люстрований свого часу Демченко і зараз має повний доступ до усіх військових секретів України. Називає його "російським шпигуном у владі". І нагадує, що у Верховній Раді давно лежить проєкт закону про колаборантів, згідно з яким мав би відповісти за свої дії і Руслан Демченко.

Нічого не коментують з цього приводу в СБУ, де ще від весни розслідують обставини підписання Харківських угод. Мовчать поки що і в Офісі президента.

Путін поїхав до Криму, гучне розслідування у Києві та як назвати "Байрактари" | Новини тижня

Тим часом пояснення щодо скупчення російських військ поблизу України спробував отримати глава ЦРУ - і просто в Кремлі. Про це з посиланням на власні джерела пише CNN. Нібито президент США Джо Байден доручив головному розвіднику Америки Вільяму Бернсу попередити Кремль, що Сполучені Штати уважно стежать за нарощуванням російських військ.

На початку тижня про скупчення російських військ на західних кордонах Росії написали одразу два видання: "Вашингтон Пост" і "Політіко". Вони оприлюднили світлини зі супутників, на яких видно, що за 300 кілометрів від Чернігівщини стоїть танкова дивізія і десятки артилерійських систем.

Також читайте В ОП не підтверджують інформації про скупчення російських військ на кордоні

Українська розвідка загрози негайного нападу не підтвердила.

Тепер стало відомо, що після зустрічей у Москві Бернс спілувався телефоном і з президентом України Володимиром Зеленським. Про що говорили, відомостей немає.

Але те, що українська армія тепер бачить значно далі, ніж раніше, доводять... не турецькі "Байрактари". Якщо турки - вустами свого міністра закордонних справ - так уже наполегливо просять змінити їхню назву, є симпатична ідея. Оскільки "байрак" турецькою - це прапор, а іспанське слово "прапор" звучить як "бандера", то може вже і знайшлася назва для безпілотників.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання