Бажання кришити ворога у кожного вистачить на трьох: бригада “Едельвейсів” відбиває штурми на Сіверському напрямку

На Сіверському напрямку фронту гірські-штурмовики 10-ої окремої бригади стримують російську навалу. Воїни кажуть, що російська авіація тепер тут з’являється значно рідше. Натомість - артилерії, зокрема й реактивної, ворог не шкодує. Так само, як не шкодують кремлівські генерали своєї піхоти, йдеться в ТСН.

Мінометники з танкістами бригади “Едельвейсів” стоять напоготові цілодобово. “Кожен день виїжджаємо, якщо гаряче - то ми їдемо”, - кажуть бійці.

На Сіверському відтинку передової така оперативна ситуація, що прямою наводкою українські танки майже не працюють. “Стріляємо з закритих. Нам координати дали, ми навелися і стріляємо. Там може буть або піхота їхня, або техніка, або міномет”, - розповідає навідник танкового екіпажу 10 ОГШБр Станіслав.

Ближче до передової усі поля рясно переорані ворожою артою та засіяні хвостовиками від ворожих реактивних “Смерчів” з “Ураганами”. Ворожі важкі снаряди, кажуть мінометники 10-ки, летять просто над їх головами. “Вони переміщуються Стріляють через нас, буває пролітає. “Градів” більше стало, міномети більш точно почали лупашить. Стволки - 50 на 50. Приблизно, так само, як і було. Авіація …”, - кажуть хлопці.

Заходів ворожих бомбардувальників поменшало у рази, але до пів десятка повітряних атак на добу буває регулярно. “Разів 5 на день заходять, не дуже багато. Менше авіації. Було 10-20-ть разів без проблем”, - зазначають бійці.

Та найчастіше тут вживають слово “штурм”. “Більшість по піхоті працюємо. Ворог дуже часто штурмує наші позиції”, - додають бійці.

На Сіверському напрямку між командами: “відбій” і “до бою” не минуло і трьох хвилин. Ворожа піхота ніяк не заспокоїться і штурмує українські позиції по багато разів на день.

Та навіть в таких умовах, коли випадає слушна нагода, гірські штурмовики намагаються контратакувати. “Хабіб” твердить: бажання кришити ворога тут у кожного вистачить на трьох. Воїн, певен, для якнайшвидшої перемоги над ворогом, потрібна важка зброя і якомога більше далекобійних боєприпасів. “Треба, побільше арти. Побільше мін і тоді ми переможемо”, - каже він.

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