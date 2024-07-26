"Бажаю, щоб гроші прийшли у моє життя!": у посадовця ДМС знайшли купу доларів від ухилянтів

На Одещині правоохоронці затримали посадовця Державної міграційної служби. Кажуть, що він намагався заробити на переправленні ухилянтів до Молдови. Працівники ДБР виявили у чоловіка кругленьку суму.

Всі подробиці журналісти розповіли в ексклюзиві TSN.ua.

Схема заробітку на ухилянтах

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та Держприкордонслужбою викрили посадовця одного з відділів Державної міграційної служби в Одеській області. Він намагався організувати схему заробітку на ухилянтах, повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“У липні 2024 року в.о. начальника відділу ДМС почав переговори з прикордонником, аби той допоміг йому переправляти військовозобовʼязаних чоловіків до Республіки Молдова. Він мав допомагати клієнтам оминути пункт пропуску. Проте, чоловік одразу доповів про протиправну пропозицію керівництву та повідомив правоохоронців.”

Вартість “послуги”

Військовозобов’язаних, які хочуть незаконно перетнути кордон, посадовець ДМС шукав у соціальних мережах. За таку послугу він вимагав 10 тис. доларів з однієї людини. Затриманий нібито навіть домовився з трьома клієнтами та взяв у них 30 тис. доларів. 9 тис. доларів він приніс прикордоннику. В очікуванні легкої наживи фігурант склав лист-бажання, в якому мріяв про багатство та очікував, що гроші прийдуть в його життя.

“Я бажаю багатства, я бажаю успіху. Щастя, золота, срібла, розкоші, здоров’я, допомоги і щоб гроші прийшли в моє життя. Я бажаю всього цього і так тому і бути.”

У посадовця виявили понад 20 тисяч доларів

Проте, не так сталося, як гадалося. 23 липня правоохоронці затримали посадовця під час передавання обумовленої суми. Трьох військовозобов’язаних чоловіків передали прикордонникам для подальшого оформлення адмінпротоколів. Під час обшуків у посадовця виявлено понад 20 тис. доларів США. Відео із затриманням посадовця опублікували в Державній прикордонній службі.

“Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура”.

Ще одна поїздка за кордон не вдалася

Утім, до Молдови хотіли потрапити ще два автомобілі з чоловіками, яких також зупинили. Співробітники оперативних підрозділів Могилів-Подільського та Подільського прикордонних загонів у взаємодії з представниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Вінницькій області зупинили спробу незаконного перетинання державного кордону двома групами осіб.

“Двоє водіїв та 11 пасажирів на легкових автомобілях прямували до кордону з Придністровським регіоном Молдови в Одеській області. Але ділків з клієнтами охоронці кордону затримали на об’їзних шляхах прикордоння. Мешканці Київської, Харківської, Львівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей скористалися послугами інтернет-каналу, через який завчасно надсилались вказівки про маршрут, час і місце збору груп. Вартість послуг становила 6 тисяч доларів США з кожного”.

Щодо осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП. Одному з перевізників повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заходи із викриття та затримання правопорушників проводились за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Слідчі дії тривають.

Інші схеми переправлення ухилянтів

Варто сказати, що подібних схем переправлення через кордон побільшало. Зокрема, 24 липня, прикордонники викрили чергову схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон. Провідником "мандрівників" був підліток, повідомили у ДПСУ. За небезпечну переправу річкою порушники заплатили від 4 тисяч до 6 тисяч доларів. Підлітку за його "послуги" обіцяли винагороду в розмірі 1 тис. доларів.

Нагадаємо, посол України в Молдові Марко Шевченко заявив, що Україна обговорює з Молдовою питання повернення до України чоловіків призовного віку, які втекли за кордон.

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