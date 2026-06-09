Базова соціальна допомога або «гроші на шару»: кому нарахують виплати у 2026 році

Українці зможуть отримати базову соціальну допомогу

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В Україні готується закон про базову соціальну допомогу (БСД), який покращить становище малозабезпечених верств населення. Називається він «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги» і був ухвалений Верховною Радою у першому читанні 28 травня поточного року. Проте майже рік в експериментальному режимі діє пілотний проєкт про базову соціальну допомогу. Постановою Кабміну №371 від 25 березня 2025 року його впроваджено на два роки, до 1 липня 2027 року. «Пілот» об’єднав кілька дрібних соціальних виплат у єдину адресну допомогу, яка залежить від фінансового стану родини.

Кому належна БСД і що потрібно, аби отримати від держави кошти, які не доведеться повертати, з’ясував ТСН.ua. Ми дали відповіді на 10 головних запитань про БСД.

Хто має право на БСД і в якому розмірі?

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Допомога орієнтована на родини з низькими доходами, зокрема:

малозабезпечені сім’ї;

одинокі матері або батьки, які виховують дітей самостійно;

особи пенсійного віку, які не мають достатнього стажу для отримання пенсії;

багатодітні сім’ї, які отримують допомогу на дітей та родини з дітьми з інвалідністю;

особи з інвалідністю (зокрема з дитинства);

сім’ї, які виховують дітей, чиї батьки ухиляються від аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місцеперебування невідоме.

На 2026 рік для розрахунку БСД використовується базова сума у 4500 грн на місяць. Але 100% базової суми (4500 грн) щомісячно виплатять на першого члена сім’ї, неповнолітніх дітей та осіб з інвалідністю І–ІІ груп. На кожного наступного члена сім’ї виплачується 70% базової суми (3150 грн). Наприклад, родина з двох дорослих і двох дітей до 18 років може отримати максимум 16650 грн на місяць.

Чому БСД становить саме 4500 грн на місяць, а не прив’язана до прожиткового мінімуму?

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, є дві причини, чому обрано саме таку суму.

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Орієнтація на фактичний прожитковий мінімум

Розрахунки фахівців Мінсоцполітики показують, що реальна вартість мінімального набору товарів та послуг для виживання людини (їжа, ліки, одяг) знаходиться у межах 4–5 тис. грн. А, наприклад, офіційний прожитковий мінімум для працездатної людини — 3328 грн, для пенсіонера — 2595 грн. Тому сума 4500 грн — це спроба держави наблизити базову соціальну норму до реальних фінансових потреб людини в сучасних економічних умовах.

Економія за рахунок ефекту масштабу для сімей

За старою системою допомогу розраховували на кожну людину окремо. За логікою БСД, якщо люди живуть разом, їхні спільні побутові витрати зменшуються (одна каструля борщу на всіх, один рахунок за опалення квартири тощо). Саме тому першому члену родини дають 100% (4500 грн), а кожному наступному дорослому – 70% (3150 грн). Ця пропорція скопійована з соціальних систем європейських країн.

Як розраховується сума БСД?

Максимальні виплати можуть отримати родини, які не мають зовсім ніяких доходів — ніхто не працює, не отримує пенсію за віком або по інвалідності тощо. Коли ж якісь офіційні доходи є — вони відмінусовуються від максимальних виплат. Ось приклад для родини з трьох осіб, де батько працює, а мати знаходиться у декретній відпустці по нагляду за дитиною (2 роки).

Сумарна базова величина родини:

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Мати (заявниця) — 100% = 4500 грн

Дитина (2 роки) — 100% = 4500 грн

Батько (наступний дорослий) — 70% = 3150 грн

У підсумку ліміт виплат для родини становить 12150 гривень.

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Розрахунок.

Батько працює на офіційну мінімальну зарплату. Нарахована зарплата 8 647 грн, мінус податки (23%) = 6658,19 грн.

Мати 860 грн (виплата на дитину).

Сукупний дохід родини: 7518,19 грн.

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Реальний розмір виплати БСД: 12150 − 7518,19 = 4631,81 грн на місяць.

Очевидно, що у випадку, коли офіційна зарплата батька перевищує після сплати податків 11290 грн (нарахована зарплата 13886 грн), БСД не призначається, бо дохід родини становить якраз 12150 грн.

Чи платять БСД безробітним?

Так, але людина працездатного віку повинна офіційно перебувати на обліку в Центрі зайнятості та мати статус безробітного. Якщо людина ніде не працює і не стоїть на обліку, БСД родині не призначать. Для безробітних БСД призначається на 6 місяців. Якщо за цей час роботу знайти не вдалося, виплату можна продовжити ще на 6 місяців, за умови, що безробітний бере участь у суспільно корисних роботах, проходить професійне перенавчання або виконує індивідуальний план працевлаштування від Центру зайнятості.

На яких умовах призначають БСД внутрішньо переміщеним особам?

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) держава робить суттєві поступки у критеріях зайнятості та перевірки майна.

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Адаптаційний період: протягом 6 місяців після подачі першої заяви на БСД працездатні члени родини мають право отримувати допомогу, навіть якщо вони ще не знайшли роботу і не зареєструвалися як безробітні. Після завершення пільгового півріччя, щоб не втратити виплату, працездатний переселенець зобов’язаний офіційно працевлаштуватися, відкрити ФОП або стати на облік до Центру зайнятості.

Будь-яка нерухомість, приватний транспорт або земельні паї, які належать переселенцям, але залишилися на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій, не враховується при призначенні БСД. Та якщо переселенець, перебуваючи в евакуації, зміг накопичити гроші й відкрив депозит у банку на суму понад 100 000 грн, або купив новий автомобіль (випущений менше ніж 5 років тому) вже на підконтрольній території, Пенсійний фонд України (ПФУ) відмовить у призначенні БСД.

Чи можуть отримати БСД особи пенсійного віку, які не мають достатнього страхового стажу?

Так, але є певні умови. Тільки для самотніх людей від 60 до 63 років без повного стажу допомога розраховується пропорційно до кількості років, які були офіційно відпрацьовані протягом життя:

Стаж менше 10 років (зокрема 0 років): нараховується 53% від базової суми = 2385 грн.

Стаж від 10 до 20 років: 62% = 2790 грн.

Стаж від 20 до 30 років: 70% = 3150 грн.

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Стаж понад 30 років: 88% = 3960 грн.

Як довго можуть отримувати БСД особи, які досягли пенсійного віку?

Допомога призначається на 6 місяців лише для самотніх і може продовжуватися надалі, доки людина потребує підтримки або поки не набуде права на пенсію. У 2026 році для виходу на пенсію у 63 роки необхідно мати щонайменше 26 років стажу. Ті, хто має стаж від 20 до 25 років, вийти на пенсію у 63 роки не можуть і отримують БСД у розмірі 70% від базової величини (3150 грн). Коли у 65 років вони переходять на мінімальну пенсію (2595 грн), їхній дохід зменшується на 555 грн. Якщо страховий стаж є ще меншим (від 0 до 10 років), розмір БСД до 65 років становитиме 2385 грн.

Скільки часу можна отримувати БСД працездатним або особам з інвалідністю?

Допомога призначається строком на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження для деяких категорій населення. Це стосується зокрема дітей померлого годувальника, які не мають права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, до досягнення ними повноліття (або до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою). Довічно отримують БСД особи з безстроковою інвалідністю.

Як оформити заявку на БСД?

Подати заяву на призначення базової соціальної допомоги можна двома способами:

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Онлайн — через мобільний застосунок або вебпортал Дія. Це найшвидший спосіб, оскільки більшість даних підтягуються з державних реєстрів автоматично.

Офлайн — особисто звернувшись із письмовою заявою до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до місцевого органу соціального захисту населення. Офлайн-спосіб зазвичай обирають люди похилого віку або ті, у кого виникають труднощі з електронними реєстрами. Після прийняття заяви місцева влада передає її до ПФУ, який і здійснює розрахунок та виплату коштів.

Кому допомогу не призначать?

Виплата не надається, якщо в родині:

– є працездатні особи (від 18 років до досягнення пенсійного віку), які офіційно не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості;

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– протягом останніх 12 місяців здійснювалися покупки на суму понад 100 000 грн;

– на банківських рахунках членів родини сумарно зберігається більше ніж 100 000 грн;

– є у власності друга квартира або будинок (окрім житла, яке зруйноване чи розташоване в зоні бойових дій/окупації);

– є у власності автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому, або більше ніж одне авто, випущене менше ніж 15 років тому.

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Висновки

Держава збільшила підтримку тимчасово непрацюючих, малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю та непрацездатних пенсійного віку, які не мають необхідного страхового стажу для отримання пенсії. Постійно користуватися допомогою без спроб знайти роботу працездатним громадянам не вдасться.

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