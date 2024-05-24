Базова військова підготовка – замість строкової служби: що це таке і хто повинен пройти

Тепер замість строкової служби юнаки від 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку або базову військову службу.

В Україні була скасована строкова служба. Замість неї новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки мають проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу.

Що таке БЗВП та базова військова служба, хто і з якого віку має проходити, і чи можна від неї звільнитися, – читайте на ТСН.ua.

Строкова служба в Україні була скасована від 1 січня 2024 року – відповідний указ президент Володимир Зеленський підписав ще на початку 2022 року. До початку повномасштабної війни замість строкової служби у планах було запровадити інтенсивну військову підготовку.

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Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, в Україні призупинили призов на строкову службу на період воєнного стану.

У квітні 2024 року Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію, який скасував строкову службу і на майбутнє, тобто на мирний час. Передбачається, що ЗСУ переходять на контрактну службу, а призовники від 18 років повинні проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП) або базову військову службу. Для чоловіків це обов’язково, для жінок – добровільно.

Різниця між базовою загальновійськовою підготовкою та базовою військовою службою загалом полягає у термінах і рівнях підготовки. Як пояснювали в Міноборони, БЗВП відбуватиметься під час навчання у закладі вищої освіти (від 2025 року). А базова військова служба запроваджується замість строкової служби і буде доступна тим, хто не навчається в університеті.

Базова загальновійськова підготовка

Базова загальновійськова підготовка буде запроваджена від 1 вересня 2025 року в закладах вищої освіти України. Вона буде включена в до навчальних планів ЗВО усіх форм власності як окрема навчальна дисципліна. Також її можна буде пройти у навчальних центрах ЗСУ. За результатами студент отримає військову спеціальність.

БЗВП буде обов'язковою для студентів-чоловіків. А студентки зможуть проходити підготовку на добровільній основі.

Базова військова підготовка – це вишкіл, у межах якого майбутніх військовозобов'язаних навчатимуть виконувати бойові завдання, поводитися зі зброєю та вибуховими пристроями, діяти на полі бою, надавати домедичну та первинну психологічну допомогу, дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і правил ведення війни тощо.

"Базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", – йдеться в статті 10 закону про мобілізацію.

Як повідомили у квітні в Міносвіти журналістам "УП.Життя", ще немає точних термінів тривалості базової військової підготовки, це повинен вирішити Кабмін. Але орієнтовно таке навчання може тривати близько одного-двох місяців.

Кількість людей, яких скеровуватимуть на базову службу, терміни проходження та обсяги витрат на забезпечення, визначатиме уряд.

Хто ще може пройти базову військову підготовку

Порядок проведення загальновійськової підготовки регулюється законом України №1702-IX "Про основи національного спротиву". Згідно із законом, загальновійськова підготовка проводиться в мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших вподобань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання.

Базову загальновійськову підготовку проходять:

громадяни призовного віку;

військовозобов’язані;

резервісти;

інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву.

Базова підготовка організовується та проводиться під загальним керівництвом Міноборони разом з органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.

Базова військова служба

Базову військову службу повинні пройти усі чоловіки віком від 18 до 25 років. Коли саме проходити службу – кожен визначатиме самостійно, однак зробити це потрібно до 24 років. До цього виду служби не залучатимуться ті, хто пройшов базову загальновійськову підготовку у ЗВО.

Механізм такий:

у рік, коли юнакові має виповнитися 17 років, він стає на військовий облік і отримує приписне;

у віці 18 років юнак стає студентом і вже у закладі вищої освіти проходить базову загальновійськову підготовку,

якщо у віці 18 років юнак не вступає до закладу вищої освіти, то повинен обрати рік, коли проходитиме базову військову службу.

Якщо до віку 24 років призовник не пройшов ні базову підготовку, ні базову службу, він буде призваний на базову військову службу. Від 25 років призовник підпадає під мобілізацію на загальних підставах.

Скільки триває базова військова служба

Базова військова служба складатиметься з двох частин: базової та фахової.

У мирний час, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) термін служби становитиме до 5 місяців. З них – до 3 місяців триває базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців – фахова підготовка;

в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) термін служби становитиме до 5 місяців. З них – до 3 місяців триває базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців – фахова підготовка; під час дії воєнного стану термін служби становитиме до 3 місяців. З них – не менше 1 місяця – базова загальновійськова підготовка, до 2 місяців – фахова підготовка.

Ті, хто пройдуть базову військову службу та одержать війському спеціальність, не стануть військовозобов'язаними у контексті обов’язку мобілізації, допоки їм не виповниться 25 років.

Зауважимо, що проходження базової військової служби стане обов’язковим для охочих працювати на держслужбі, в органах місцевого самоврядування, в органах поліції та прокуратури. Ця норма почне діяти від 1 вересня 2026 року. Винятком стануть непридатні до служби за станом здоров’я.

Скерування на базову військову службу містить такі етапи:

медичний огляд (включно зі скеруванням на додаткові медобстеження за необхідності);

професійно-психологічний відбір;

засідання комісії з питань направлення для проходження базової військової служби;

отримання повістки від ТЦК та СП, де буде зазначено час і адресу, за якою необхідно прибути для відправлення до навчальної частини або центру для проходження базової військової служби;

перебування у відповідному ТЦК та СП або на обласному збірному пункті до відправлення до навчальної частини чи центру.

Чи можна звільнитися від БЗВП чи базової військової служби

Від проходження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти звільняються громадяни:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які вже проходили військову службу.

Від базової військової служби отримують відстрочку:

непридатні за станом здоровʼя після проходження ВЛК,

через певні сімейні обставини чи інші поважні причини (перелік визначено окремо),

позбавлені волі за вироком суду,

підозрювані у вчиненні кримінального правопорушення – до ухвалення рішення суду,

ті, хто обрав відповідний рік, коли бажають пройти базову військову службу.

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