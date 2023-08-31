Бен Воллес пішов у відставку: що він говорив про війну, Путіна та як допоміг протистояти РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Британія була однією із країн, яка потужно допомогає Україні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який 31 серпня офіційно подав у відставку, пробув на цій посаді 4 роки. Після відставки він має намір повністю піти з великої політики. Воллес запам'ятався тим, що багато допомагав Україні, але просив бути за це більш вдячними.

ТСН.ua зібрав його останні заяви про війну, російського диктатора Володимир Путіна, вступ України до НАТО та інше.

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Варто додати, що раніше у західних ЗМІ писали, що Воллес заявив, що він зацікавлений у тому, щоб посісти місце генерального секретаря НАТО після відставки чинного голови Альянсу Єнса Столтенберга.

"Путін ще не покінчив з нами"

Британський міністр вважає РФ серйозною загрозою у наступні роки. На його думку, небезпека глобального конфлікту з Росієюю на сьогодні є серйозною. Тому він закликає партнерів надавати Україні більше допомоги, бо поразка російських військ у війні стане для Путіна ударом.

"Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений, його це зачепить. У нього досі є авіація і флот — і ми бачимо, що цей флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не покінчив з нами. У нього є здатність протягом наступних трьох-чотирьох років здійснити напад", - сказав Воллес в інтерв'ю The Times.

Він впевнений, що Путін не заспокоїться і шукатиме винних у своїй поразці в Україні.

Прогноз Воллеса про закінчення війни

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні, ймовірно, не завершиться 2023-го, а може тривати ще 2024-го. На його думк, Кремль легко не поступиться у своїх загарбницьких планах.

Він закликав реально дивитися на реальний стан подій в Україні, бо Росія просто так не здасться.

"Я також вважаю, що ми повинні бути реалістами: не буде того моменту, коли Росія впаде", - сказав він у коментарі The New York Times.

Вступ України у НАТО

Бен Воллес підтримував вступ України до НАТО без ПДЧ (Плану дій щодо членства - ред.) і закликав країни Альянсу розглянути відповідну пропозицію.

"Я думаю, що ми маємо абсолютно точно розглянути можливість відмови від Плану дій щодо членства (у питанні вступу України до НАТО - ред.)", - зазначив голова Міноборони.

Потужна підтримка України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Британія була однією із країн, яка потужно допомогає Україні протистояти проти окупантів. Київ отрима багато західної техніки та озброєння. Зокрема, танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, бойові броньовані машини Mastiff, Husky і Wolfhound та інше.

Воллес закликав союзників посилювати підтримку Україні у її боротьбі з російськими загарбниками. Він заявив, що інші країни-партнери повинні прискорити доставку військової допомоги Києву на знак постійної міжнародної підтримки.

"Ми забезпечуємо незліченну кількість хоробрих українців бойовою підготовкою, спорядженням і боєприпасами, які терміново необхідні для відбиття варварського вторгнення Росії", - заявив міністр.

Скандал із "подякою"

У кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив на початку липня, Воллес відреагував невдоволенням на критику Зеленськогого. Він заявив, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу. Міністр пригадав, що коли приїхав до Києва торік, йому видали список зброї, яка була потрібна ЗСУ.

"Знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це торік, коли проїхав 11 годин, щоб одержати список", – сказав Воллес.

Згодом він пояснив, що мав на увазі, що у багатьох країнах немає такої сильної підтримки, яка є в України з боку Британії.

"Мої коментарі прагнули відобразити те, що важливо пам’ятати, що не потрібно розмовляти з самими собою, а треба докладати зусиль, щоб достукатися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати", - сказав він тоді.

Нагадаємо, в уряді повідомили, що новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс. Він займав посаду міністра енергетики.

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